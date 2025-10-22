Andrea Presti-Nove25, si rinnova e si rafforza la collaborazione.

Sabato scorso si è svolto a Milano, in via Carlo Ravizza 3, alla presenza del campione di bodybuilding Andrea Presti un evento speciale all’interno di uno dei negozi di proprietà di Nove25.

“La collaborazione tra Nove25 e Andrea Presti nasce da un rapporto che va oltre la dimensione professionale. Ci lega un sincero legame di amicizia, costruito su valori comuni: la coerenza, la dedizione e una passione incrollabile per ciò che si fa. Pur muovendoci in ambiti diversi, condividiamo lo stesso mindset quello che porta a spingersi oltre, a credere nei propri mezzi e a trasformare la disciplina in linguaggio espressivo.

Nove25, nel suo percorso collaborativo, si è sempre associata a realtà sportive, aziendali e dell’industria del fashion con lo stesso spirito: autenticità, rispetto reciproco e visione condivisa.

Anche sul piano commerciale, il risultato di queste sinergie è evidente, concreto, riconoscibile e duraturo.

Per noi, collaborare con un atleta del calibro di Andrea Presti, italiano, autentico e capace di costruire relazioni vere attorno al proprio percorso, è non solo un piacere, ma un onore.

”Cento di collaborazioni come questa”. – hanno dichiarato i vertici di Nove25.