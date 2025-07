Marketing – Garmin-“Saints”: molto più di una semplice sponsorship.

Frame dello spot di Under Harmour per il Southampton FC (immagine di archivio)

(di Alfredo Mastropasqua) – Il Southampton FC riparte dal marketing e lo fa legandosi nuovamente ad un marchio tecnologico: il colosso internazionale Garmin (con sede nel Kansas/Stati Uniti, ma presente in ben 80 mercati). I “Saints“, nella scorsa stagione, hanno vissuto momenti difficilissimi. Hanno chiuso infatti il campionato 2024/25 all’ultimo posto, con appena 12 punti (due vittorie e sei pareggi), per non parlare dei 26 gol realizzati e soprattutto degli 86 subiti. Una dèbacle storica per i biancorossi, da questa stagione in Football Champioship, l’equivalente della Serie B italiana. Southampton, città della contea dell’Hampshire, nella regione del Sud Est del Regno Unito, non presenta un palmares di tutto rispetto. Nella sua storia ha vinto solo un trofeo: la Coppa d’Inghilterra. Pur tuttavia è uno dei punti di riferimento per l’intera comunità (oltre 250mila abitanti), che vive il rapporto con la squadra, da sempre, in una perfetta simbiosi “religiosa”. Il calcio, tra l’altro, è stato un vero e proprio ammortizzatore sociale per tanti tifosi e famiglie di appassionati anche in concomitanza con la depressione economica che ha colpito, negli ultimi anni, la zona dell’Hampshire.

Gli investimenti nell’area marketing/commerciale

Il Southampton Football Club, in questi ultimi mesi, si è rafforzato sotto il profilo marketing e ha ufficializzato la collaborazione strategica con il leader della tecnologia fitness, Garmin, presentandolo come sponsor ufficiale sulla manica (sleeve sponsor) della prima squadra maschile.

Questo nuovo annuncio segue una collaborazione già avvenuta nella scorsa stagione, durante la quale Garmin è stato sponsor sul retro della maglia (back sponsor) del club per la EFL Cup (English Football League Cup, nota anche come Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione) e il club ha supportato il lancio del negozio di punta di Garmin nel centro commerciale Westquay di Southampton. Lo store, l’unica sede retail di Garmin nel Regno Unito, presenta l’intera gamma di prodotti di elettronica di consumo del marchio, inclusi smartwatch, ciclocomputer, dispositivi per il golf e prodotti per l’automotive e il settore marino. Un’operazione sicuramente vincente a livello di marketing territoriale. Partendo infatti dalla sponsorizzazione di maglia (quindi visibilità allo stato puro) l’abbinamento con il club è stato totalizzante. Tante infatti le iniziative rivolte ai fan con l’obiettivo di promuovere da un lato i prodotti in portfolio ma anche migliorarne la cultura hi-tech.

Come parte dell’ampliamento della collaborazione, il logo Garmin sarà presente sulla manica della prima squadra maschile e i loghi saranno disponibili in negozio per i tifosi che vorranno aggiungerli alle maglie della stagione 2025/26 (fino a esaurimento scorte). Gli allenatori delle squadre maschile e femminile poi utilizzeranno i prodotti Garmin, incluso lo smartwatch di fascia alta fēnix 8, durante gli allenamenti con i giocatori, e la tecnologia Garmin sarà impiegata anche dal dipartimento di Scienze dello Sport del club britannico di Football Championship.