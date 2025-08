Marketing – FS Building Solutions si conferma shorts sponsor del Cesena FC.

Rinnovata la partnership con l’azienda romagnola già shorts sponsor nella scorsa stagione

Cesena FC (Serie B) ha annunciato il rinnovo della partnership con FS Building Solutions, che sarà ancora “shorts sponsor” dei bianconeri per la stagione sportiva 2025/26. Il logo dell’azienda romagnola continuerà a campeggiare sui pantaloncini da gara dei bianconeri, a conferma di una collaborazione che, nata lo scorso anno attraverso l’intermediazione di Pubblisole (concessionaria pubblicitaria ufficiale del Club), si è rivelata fin da subito solida e di grande valore per entrambe le realtà.

Fondata a Cesena nel 2015, FS Building Solutions ha saputo unire la tradizione costruttiva di famiglia a una visione innovativa, affermandosi come general contractor capace di operare non solo in Romagna ma in tutto il Nord Italia. L’azienda realizza progetti che spaziano dal residenziale al direzionale, fino ai comparti produttivi, ricettivi e commerciali, incarnando il proprio claim “building solutions”, simbolo di competenza e flessibilità.

“Rinnovare il legame con il Cesena FC è per noi motivo di grande orgoglio. La scorsa stagione – ha dichiarato Michele Fusai, titolare di FS Building Solutions – ha rappresentato l’inizio di un percorso comune che ha visto il Club protagonista dentro e fuori dal campo e, per questo motivo, siamo felici di poter accompagnare il Cavalluccio anche nel prossimo campionato di Serie BKT. Crediamo che i valori condivisi, le radici nel territorio e la spinta verso obiettivi sempre più ambiziosi siano alla base di questa collaborazione.”

“Siamo molto felici che FS Building Solutions abbia scelto di proseguire al nostro fianco anche nella stagione 2025/26. Per il Club – ha commentato Corrado Di Taranto, Direttore Generale del Cesena FC – non si tratta soltanto di una partnership commerciale, in quanto FS Building Solutions, nella persona del titolare Michele Fusai, ha fornito e sta fornendo un contributo fondamentale nella realizzazione della nuova struttura che sorgerà alle spalle della tribuna dell’Orogel Stadium – Dino Manuzzi, destinata ad ospitare spazi di hospitality, uffici e un museo sulla storia del Cavalluccio. Questo legame, che ci unisce in un progetto così importante per il futuro del club, rende la collaborazione ancora più significativa e testimonia la fiducia reciproca alla base del nostro rapporto.”