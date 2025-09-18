Marketing – DoctorGlass si conferma partner del FantaLBA

Dopo il successo della scorsa stagione (che ha registrato 15mila utenti totali e 20mila squadre iscritte), torna anche quest’anno il FantaLBA presented by Doctor Glass, il Fantabasket targato Lega Basket Serie A realizzato in collaborazione con Fantaking Interactive (azienda leader nello sviluppo di Fantasy Games in Europa, il cui brand di punta è Dunkest) che permetterà agli utenti di creare gratuitamente le loro Fantasquadre con tutti i protagonisti della Serie A Unipol 2025/26.

I fan potranno competere con i propri amici, partendo da 100 crediti iniziali per assemblare una squadra formata da 2 centri, 4 guardie, 4 ali e 1 allenatore. I giocatori otterranno un punteggio in base alle statistiche reali fatte registrare dai giocatori della Serie A nelle varie giornate di campionato.

Inoltre, gli utenti potranno partecipare sia in modalità Campionato Classico che in modalità Lega Draft ad asta con roster esclusivi e campionati chiusi. Ogni settimana sarà possibile effettuare i trasferimenti, tagliando giocatori e acquistandone altri.

Un montepremi senza precedenti attende i partecipanti alla modalità Campionato Classico del FantaLBA. Ogni singola giornata, infatti, gli abbonati avranno la possibilità di aggiudicarsi un abbonamento annuale a LBATV, due biglietti per la Frecciarossa Final Eight 2026 o per la Supercoppa 2026 e buoni Amazon fino a un valore di € 2.000,00.

Un’occasione unica che testimonia l’impegno della Lega Basket nel rendere il FantaLBA sempre più avvincente e vicino ai tifosi, combinando intrattenimento digitale ed esperienze dal vivo di altissimo livello.

Il FantaLBA si conferma così una delle iniziative di punta della Lega Basket Serie A, pensata per offrire agli appassionati opportunità esclusive di divertimento e partecipazione. (fonte: LBA)