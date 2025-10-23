Diritti tv – La manager Rebecca McCloy nuovo CCO del gruppo Dazn.

Dazn ha annunciato la nomina di Rebecca McCloy a Chief Commercial Officer (CCO) del Gruppo DAZN a partire dal 1° novembre. Supervisionerà i diritti globali e le acquisizioni di DAZN, collaborando con i team locali per alimentare la crescita del business attraverso iniziative commerciali che favoriscono il coinvolgimento dei fan.



Rebecca entra a far parte del team esecutivo di DAZN dopo una significativa esperienza in Foxtel Group in Australia, dove ha guidato le acquisizioni di contenuti commerciali e le partnership per l’azienda negli ultimi 12 anni. Durante la sua permanenza in Foxtel Group, ha contribuito a consolidare la sua posizione come patria dello sport in Australia con oltre 50 dei più grandi sport nazionali e internazionali disponibili per i suoi quattro milioni di abbonati.



Marc Watson, l’attuale Chief Commercial Officer di DAZN, passa a un ruolo di nuova creazione nel team esecutivo di DAZN, supportando il CEO Shay Segev sulle iniziative strategiche.