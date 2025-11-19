Marketing – Deliveroo si lega alla Fifa World Cup 2026 e si allarga anche alla rassegna femminile (2027).

La FIFA ha annunciato che Deliveroo, parte del gruppo DoorDash (quotata al NASDAQ), sarà partner del torneo, sia per la FIFA World Cup 2026 che per la FIFA Women’s World Cup 2027, per l’Italia.

La partnership di DoorDash coinvolge nove Paesi: Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Danimarca e Finlandia.

Questa partnership sottolinea l’impegno di Deliveroo e DoorDash per mettere in contatto le persone e le comunità attraverso momenti condivisi, dagli eventi locali preferiti alle celebrazioni globali. Si inizia con la leggenda del calcio brasiliano Ronaldinho, la cui abilità, gioia e creatività hanno caratterizzato una generazione e continua ad ispirare tifosi e giocatori di tutto il mondo. Insieme Deliveroo, DoorDash e Ronaldinho ripercorrono la magia che lo ha reso un’icona globale attraverso una campagna digitale volta a stimolare una nuova generazione di appassionati di calcio ad entrare in contatto e festeggiare dentro e fuori dal campo.

“Partecipare a questa campagna con Deliveroo e DoorDash è stato speciale perchè mi ha riportato a come ho iniziato la mia carriera: con il desiderio di divertirmi con il pallone e creare qualcosa di magico. Per me, il calcio è stato sempre provare l’impossibile, far sorridere le persone e condividere la gioia con i tifosi”, ha detto Ronaldinho, vincitore della FIFA World Cup in Brasile nel 2002.

La FIFA World Cup 2026 sarà il più grande evento sportivo monodisciplinare nella storia, ospitato per la prima volta in tre Paesi, Canada, Messico e Stati Uniti. Nel 2027 la FIFA Women’s World Cup farà di nuovo la storia, portando il Brasile ad essere il primo Paese sudamericano ad ospitare la competizione.