Marketing – Banca Ifis diventa Official Bank Partner della Lega Serie B.

Il brand Ifis sport sui campi della Serie BKT per tutta la stagione 2025/26. La Lega Serie B annuncia l’ingresso di Banca Ifis come Official Bank Partner della Serie BKT. Il nuovo accordo rappresenta un importante tassello nella strategia della Lega di rafforzare il legame con aziende capaci di condividere una visione di sviluppo sostenibile, valorizzazione del territorio e inclusione sociale. Attraverso questa partnership, Banca Ifis rafforza il proprio posizionamento nel mondo del calcio italiano, portando su tutti i campi del campionato cadetto italiano il brand Ifis sport. Lanciato nel 2025, Ifis sport è il brand della nuova divisione di Banca Ifis dedicata allo sviluppo di soluzioni finanziarie su misura per l’intero ecosistema sportivo – club, atleti, federazioni, istituzioni, sponsor – con l’obiettivo di accompagnare la crescita del settore nel lungo periodo.

“La partnership con Banca Ifis si inserisce perfettamente nella nostra missione: rendere la Lega Serie B sempre più competitiva, credibile e vicina ai territori – ha evidenziato il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin –. Siamo orgogliosi di collaborare con una realtà che sposa i nostri valori e che mette a disposizione competenze e soprattutto strumenti finanziari concreti per i nostri club e le loro esigenze di pianificazione economico-finanziaria, nonché di investimenti per lo sviluppo dell’intero movimento”.

“Attraverso Ifis sport portiamo il nostro contributo allo sviluppo sostenibile dell’intero ecosistema sportivo e calcistico italiano con le stesse logiche che da oltre 40 anni applichiamo nel nostro ruolo di banca specializzata al fianco delle imprese. Per questo motivo, crediamo che, grazie alla capillarità del campionato sul territorio, alla capacità di penetrazione nelle comunità locali e alla condivisione valoriale, la partnership con la Lega Serie B ci permetta di realizzare con ancora più efficacia la nostra missione”, dichiara Raffaele Zingone, Chief Commercial Officer (COO) e Condirettore Generale di Banca Ifis.

Durante la stagione 2025/2026, Banca Ifis sarà presente in tutti gli stadi della Serie BKT con visibilità nei materiali di campo utilizzati durante gli eventi gara, così come sul sito web e sui canali social della LNPB. Lega Serie B e Banca Ifis condividono, inoltre, un approccio comune, volto alla generazione di valore economico e sociale. Entrambe fortemente radicate nei territori italiani, promuovono un modello di crescita inclusivo e attento al benessere delle comunità locali.

L’azione di Ifis sport si concretizza in una ampia gamma di prodotti e soluzioni costruite grazie alla ventennale esperienza nel settore. Oggi, Banca Ifis attraverso Ifis sport offre alle società calcistiche supporto in materia di anticipo crediti (diritti tv, sponsorizzazioni, player trading); soluzioni di finanza strutturata (fidejussioni, linee di credito confirming); leasing e noleggio operativo di strumentazione e attrezzature; coperture finanziarie dedicate. Si tratta della prima e unica proposta bancaria in Italia interamente dedicata al mondo sportivo. Banca Ifis, inoltre, è main jersey sponsor di UC Sampdoria dal 2021.

Ifis sport per l’inclusione e lo sviluppo dei territori

La partnership con Lega Serie B rappresenta l’ultimo impegno in ordine temporale preso da Banca Ifis per promuovere lo sport come potente motore di inclusione sociale, crescita economica e valorizzazione dei territori. Lo sport rappresenta uno degli ambiti d’azione di Kaleidos, il Social Impact Lab di Banca Ifis voluto dal Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio che finora ha promosso oltre 40 iniziative sociali con un piano di investimenti da 7 milioni di euro. L’azione di Kaleidos si concentra sullo sport come strumento di inclusione sociale, a partire dai giovani. Per questo motivo, da quattro anni Banca Ifis sostiene i medagliati juniores italiani attraverso borse di studio erogate attraverso il CONI. Tra le altre iniziative sviluppate nell’ambito dello sport rientrano il sostegno alla Coppa Paolo Mantovani – il principale appuntamento sportivo europeo dedicato alle scuole primarie – supportato dalla UEFA e la realizzazione, nel 2022, di un nuovo campo da calcio per l’Istituto Opera Don Bosco Sampierdarena di Genova, situato in una delle aree più critiche della città. Per offrire ai decisori, pubblici e privati, dati e informazioni utili per l’implementazione di progetti strategici a favore del settore, Banca Ifis pubblica dal 2022 l’Osservatorio sullo Sport System italiano che approfondisce fenomeni e trend che caratterizzano il settore. Nell’ambito dell’attività di ricerca, Banca Ifis ha inoltre quantificato per la prima volta nella storia della manifestazione il valore economico del Giro d’Italia e ha elaborato diversi studi dedicati ad altri grandi eventi come le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.