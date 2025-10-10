A Milano il Convegno Internazionale “Sport, Pace e Tregua Olimpica un impegno per Milano Cortina 2026 promosso da FICTS.

Venerdì 10 Ottobre (ore 10) è in programma il Convegno Internazionale “Sport, Pace e Tregua Olimpica un impegno per Milano Cortina 2026” presso l’Auditorium Testori di Regione Lombardia (Piazza Lombardia 1) nell’ambito di “𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐌𝐎𝐕𝐈𝐄𝐒 & 𝐓𝐕 𝟐𝟎𝟐𝟓 – 𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐅𝐈𝐂𝐓𝐒 𝐅𝐞𝐬𝐭” Finale del cinema, della televisione, della cultura e dell’immagine sportiva ed olimpica a conclusione di 21 Festival (nei 5 Continenti) del Circuito Internazionale “World FICTS Challenge”.

Il Convegno è organizzato dalla FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs (riconosciuta dal CIO – Comitato Internazionale Olimpico) presieduta dal Prof. Franco Ascani, Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO. L’edizione 2025 si distingue per l’alto valore istituzionale e culturale grazie al sostegnodel Ministro per lo Sport e i Giovani, alla collaborazione con Regione Lombardia, Fondazione Milano Cortina 2026, Sky Sport e al Patrociniodi Sport e Salute, CONI, CIP e Comune di Milano. Partner Istituzionale ICSC – Istituto per il Credito Sportivo Culturale.

A quattro mesi dall’apertura dei Giochi, il Convegno si configurerà come un momento di alto valore istituzionale, culturale e internazionale, che vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo Sportivo, delle Istituzioni, della Diplomazia e della Cultura provenienti da 130 Nazioni affiliate alla FICTS, studiosi, atleti e testimonial di rilievo che hanno già aderito all’iniziativa.

Il Programma di tutti gli eventi, il Catalogo Ufficiale (con le sinossi dei 116 film in concorso, le Mostre, i Convegni, etc.), l’accredito obbligatorio (ingresso gratuito e ad inviti)al linklinktr.ee/fictsfederation.