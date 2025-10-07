Marketing – Asus sulla maglia ufficiale da gara ddella Vero Volley.

Anche in questa nuova stagione sportiva il marchio Asus sarà partner tecnologico di Vero Volley (Serie A femminile), confermando una collaborazione che unisce tecnologia e sport.

La grande novità di questa stagione sarà la presenza del logo Asus Business sulla maglia ufficiale da gara della prima squadra femminile. Il messaggio sarà amplificato attraverso strumenti di comunicazione innovativi, tra cui maxi led a bordo campo e materiali dedicati.

“La nostra collaborazione con Vero Volley rappresenta più di una semplice partnership: è la testimonianza di un sistema di valori condivisi, come il gioco di squadra, la determinazione e la volontà di superare i propri limiti”, ha dichiarato Massimo Merici, System Business Group Director di Asus Italia. “Asus Business nasce per supportare aziende e organizzazioni con soluzioni affidabili e innovative, e vedere il nostro logo sulla maglia è il segno tangibile di quanto crediamo in questa sinergia con una realtà così dinamica e ispirata come Vero Volley“.