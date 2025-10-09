Mondiali di Para Powerlifting: Team Italia FIPE partito per il Cairo

È partito alla volta del Cairo il primo gruppo di atleti del Team Italia di Para Powerlifting che, da giovedì 9 e fino al 16 ottobre, sarà protagonista ai Campionati del Mondo di Pesistica Paralimpica.

Nove gli atleti convocati dal Direttore Tecnico Sandro Boraschi, che sarà supportato dai tecnici Filippo Piegari, Antonio Di Rubbo e Giada Cerpolloni. Tre le atlete: Anna Morabito (cat. 41 kg), Azzurra Bovina Bambini (cat. 67 kg) ed Emanuela Romano (cat. 67 kg). Sei gli atleti: Gabriele Di Cristina (cat. 54 kg, che gareggerà sia nel Campionato Next Generation sia in quello Elite); Paolo Agosti (cat. 59 kg), Angelo Bellofatto (cat. 65 kg, che gareggerà sia nel Campionato Next Generation sia in quello Elite); Giuseppe Sansone (cat. 72 kg, che gareggerà sia nel Campionato Rookie sia in quello Elite), il più giovane della spedizione con i suoi 15 anni; Donato Telesca, già bronzo alle Olimpiadi di Parigi e argento Mondiale (cat. 88 kg) e Andrea Quarto (cat. 107 kg).

“Questo è il gate d’ingresso per la prossima partecipazione olimpica quindi, per quanto i risultati non vengano conteggiati in ottica ranking, era importante esserci” dice il DT Sandro Boraschi alla vigilia delle gare. “Infatti, i numeri sono più che raddoppiati rispetto alle competizioni precedenti. Inoltre, è una gara importante in ottica Europei, che si svolgeranno la prossima primavera, è una cartina tornasole del nostro livello. Noi siamo arrivati bene a questo appuntamento, gli ultimi test ci confortano. Quello che mi aspetto è che i giovani confermino quanto di buono fatto vedere negli eventi precedenti. Andiamo in pedana fiduciosi”.

Sarà possibile seguire le gare in diretta sul Canale YouTube Paralympic Games