Boxe – L’8 novembre a Milano l’episodio “11” del progetto TAF.

Sabato 8 novembre, The Art of Fighting (TAF) torna all’Allianz Cloud di Milano. Otto match di boxe professionistica e ben quattro titoli in palio.

Edoardo Germani, fondatore di TAF, ha dichiarato: “Abbiamo vinto l’asta dell’incontro di Dario Morello per il titolo EBU Silver“, tappa obbligata verso la corona continentale (il prestigioso EBU Gold), “una prova di maturità a livello manageriale. A quel punto era impossibile rinunciare all’Allianz…”.

Nel main event della serata che Dario Morello (25-1) affronterà lo svizzero Faton Vukshinaj (17-1, 2 pareggi) per il titolo EBU Silver dei pesi medi. Vukshinaj è un pugile coriaceo: 70% di vittorie per KO e potenza da categoria superiore. Morello si presenta all’incontro dopo aver vinto il titolo italiano e altre quattro cinture internazionali.

Il co-main event vedrà Jonathan Kogasso (16-0) sul ring dei pesi massimi leggeri contro il francese Brandon Deslaurier (19-5, un pareggio), atleta solido e credibile. Kogasso vuole consolidare la sua ascesa nella scena europea ed è uno specialista del KO, Deslaurier non ha mai perso prima del limite. Spazio anche ai titoli italiani: quello nei pesi superpiuma tra Francesco Paparo (11-1, un pareggio) e Catalin Ionescu (16-4, un pareggio), e quello dei mediomassimi tra Mohamed Elmaghraby (12-0) e Davide De Lellis (11-3, 3 pareggi). Paparo affronta un pugile esperto, arrivato fino alla chance europea, Elmaghraby un avversario solido e insidioso con due vittorie per KO recenti.

Sale l’adrenalina per la sfida tra Paolo Bologna (11-0, 2 pareggi) e Nicholas Esposito (20-1), che combatteranno per il titolo IBF Mediterraneo dei superwelter. Un match che mette di fronte due picchiatori pronti a battersi colpo su colpo senza arretrare mai, e che perciò promette spettacolo e highlights memorabili. Non è da meno il match che contrappone Christian Mazzon (13-5) e Francesco Russo (13-5), già avversari due anni fa in un incontro passato alla storia come uno dei titoli italiani più spettacolari di sempre. A spuntarla era stato Mazzon per KO, e Russo farà di tutto per prendersi la sua rivincita. Ad aprire la serata saranno Gianluca Merone nei medi e Paul Amefiam nei mediomassimi, in due match cruciali per la loro crescita sportiva.

MAIN EVENT. Dario Morello (25-1) vs. Faton Vukshinaj (17-1, 2 pareggi) – Titolo EBU Silver, Pesi medi

CO-MAIN EVENT. Jonathan Kogasso (16-0) vs. Brandon Deslaurier (19-5, un pareggio) – Pesi Massimi Leggeri

Francesco Paparo (11-1, un pareggio) vs. Catalin Ionescu (16-4, un pareggio) – Titolo italiano dei Pesi SuperPiuma

Mohamed Elmaghraby (12-0) vs. Davide De Lellis (11-3, 3 pareggi) – Titolo italiano, Pesi MedioMassimi

Paolo Bologna (11-0, 2 pareggi) vs. Nicholas Esposito (20-1) – Titolo IBF Mediterraneo, Pesi SuperWelter

Christian Mazzon (13-5) vs. Francesco Russo (13-5) II – Semifinale Titolo italiano, Pesi Medi

Paul Amefiam (5-0) vs. Inoussa Nonkane (3-2) – Pesi MedioMassimi

Gianluca Merone (2-1, un pareggio) vs. TBD – Pesi Medi.