Marketing – AFA-XBO.com: partnership strategica tra calcio e criptovalute

(di Alfredo Mastropasqua) – Il mondo del calcio e delle criptovalute si sono incontrati in una storica alleanza commerciale. La Federazione Calcistica Argentina (AFA) ha annunciato un sodalizio commerciale con XBO.com, uno degli exchange di criptovalute più conosciuti al mondo. Un accordo che non solo unisce due mondi apparentemente distanti, ma crea anche una sinergia che punta a innovare la sfera sportiva e finanziaria globale. Per il 2025, XBO.com diventa il “Global Sponsor” della Nazionale argentina di calcio, con l’intento di supportarla durante il processo di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 e anche oltre. Sarà la 23ima edizione dell’evento a firma FIFA, in programma in tre diverse nazioni (Canada, Messico e soprattutto Stati Uniti). Per l’occasione il numero delle nazionali iscritte a partecipare al torneo salirà da 32 a 48. Proprio l’Argentina punterà a difendere, da campione in carica, il titolo iridato conquistato appena 3 anni fa in Qatar (in una finale che ha visto l’albiceleste di Messi e compagni prevalere alla fine sulla Francia).

Questa sponsorizzazione si inserisce in una strategia mirata a rendere le criptovalute più accessibili a un pubblico globale e, allo stesso tempo, ad ampliare il posizionamento internazionale di AFA. Unendo la passione per il calcio e l’interesse crescente per la tecnologia blockchain, la partnership ha il potenziale per attrarre milioni di tifosi e investitori.

XBO.com non si limiterà a promuovere i propri servizi, ma si presenterà nel contempo come un veicolo di accesso alle criptovalute per i tifosi di calcio, creando un legame che va oltre la sponsorizzazione tradizionale. Tra le iniziative previste ci sono premi esclusivi per i tifosi, come maglie autografate, biglietti VIP e tour dello stadio, ma anche attività promozionali che uniscono le due passioni in esame: calcio e finanza digitale. Grazie a queste esperienze, AFA e XBO.com non solo amplificheranno la propria visibilità a livello mondiale, ma stabiliranno anche nuove modalità di engagement (letteralmente “coinvolgimento”). Non a caso il nuovo sponsor del calcio argentino ha creato, sul proprio sito ufficiale, (XBO.com) una pagina di benvenuto per tutti i fan della “Seleccion“, dando loro la possibilità di ricevere immediatamente premi con l’apertura di un account “dedicato” (attraverso il quale potranno accedere ad una serie di “privilegi” e opportunità finanziarie/marketing.

Leandro Petersen, Chief Commercial and Marketing Officer (CCMO) di AFA, ha sottolineato come l’iniziativa avrà un impatto significativo sulle strategie di marketing e visibilità di entrambi i marchi, grazie a campagne che riusciranno a coniugare sport e tecnologia. Coinvolti anche alcuni tra i giocatori più rappresentativi della Nazionale argentina: tra questi Leo Messi e il centravanti dell’Inter Lautaro Javier Martìnez (nella foto, in primo piano, uno dei soggetti pubblicitari creati per il lancio del progetto), chiamati a diventare ambasciatori del marchio.