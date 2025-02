Campione d’Italia ospiterà la VII edizione di “The Arena”. Rematch Faraoni-Hurduc il 22 marzo.

Il 22 marzo match di rivincita per Faraoni contro Hurduc, dopo la vittoria del fighter romano nell’ultima edizione di Oktagon.

(di Valerio Vulpis) – Si torna a parlare di kickboxing e l’occasione è la VII edizione di “The Arena“, giovave kermesse lombarda dedicata agli sport di combattimento. La nuova edizione, ribattezzata “Warrior’s Legacy“, si svolgerà il prossimo 22 marzo al Casinò di Campione d’Italia, sotto l’egida della dei promoter Marco Re e Laura Scherini (con il supporto di The King Fight Club). La manifestazione (forte del contributo di Regione Lombardia) avrà il suo momento più importante nel rematch Mattia Faraoni (Ita)-Danut Hurduc (Rom), dopo la vittoria del fighter romano all’Oktagon dello scorso 29 giugno (evento svoltosi nel rinnovato Palazzetto dello Sport di Roma). Dopo il primo match equilibrato si affronteranno, per la seconda volta, sul ring di Campione. C’è voglia di riscatto anche da parte del kickboxer capitolino, che arriva dall’esperienza della Final Eight del torneo K-1 (nel cuore della metropoli di Tokyo), dove, nei quarti, ha perso per mano di un forte avversario cinese (arrivato successivamente in finale). Faraoni utilizzerà “The Arena” come preparazione ai prossimi due Oktagon (il primo presumibilmente in estate, il secondo nell’inverno del 2025), con l’obiettivo di difendere la cintura iridata ISKA di categoria (fight code rules fino a 95kg).

Quest’estate Faraoni aveva vinto nonostante un infortunio rischiando, però, in diversi momenti, di dover abbandonare per il dolore alla gamba offesa. L’atleta romeno, al termine del match, aveva contestato il verdetto arbitrale a suo dire troppo favorevole nei confronti del beniamino di casa. Da qui la richiesta di un rematch per stabilire, una volta per tutte, il primato nella categoria “massimi” ISKA.

La serata lombarda ruota attorno alla sfida tra campioni del mondo del calibro di Taras Hnatchuk, iridato ISKA (reduce dall’esperienza al K1) e di Samuele De Meis, detentore della cintura WKU, in un match che si annuncia spettacolare vista l’abilità di entrambi di chiudere la contesa prima del limite.

Fa il suo ritorno su un ring europeo, in un match che vale il titolo mondiale ISKA (tra le cinture più ambite della kickboxing internazionale), Lenny Blasi (dopo una serie di importanti match nella promotion asiatica One Championship). Sul suo cammino troverà la superstar francese, quattro volte campione del mondo WAKO (oltre che protagonista al K-1 nipponico), Remi Parrà del team Carcharias. Ci sarà spazio anche per un derby femminile tricolore molto atteso dagli appassionati di combat sports.

La campionessa europea WKU Carlotta Dama infatti incrocerà i guantoni con la giovane stella nascente Giorgia Pieropan, reduce dall’esperienza thailandese che l’ha vista combattere e vincere anche nella terra dei Nak Muay. Prevista infine la sfida internazionale tra Davide Lombardi (anche lui reduce dal torneo Leone) e lo svizzero-domenicano Francesco Ippolito e quella tra il campione del mondo pugliese Domenico Lomurno e lo spagnolo Alex Gonzales, scelto per la sua spettacolarità sul ring e lo spessore internazionale dimostrato nelle ultime stagioni sportive.