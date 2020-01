Marchisio investe nel futsal piemontese

Claudio Marchisio e la società di Calcio a 5 di serie A2, L84 che oggi rappresenta la massima espressione del calcio a 5 a Torino e provincia. L’obbiettivo è quello di accompagnare L84 a competere ai massimi livelli del campionato nazionale, cercando di cogliere la grande attenzione che il movimento del Calcio a 5 sta registrando negli ultimi anni in Italia e soprattutto in Europa.

“Con questa operazione – ha esordito Claudio Marchisio – vogliamo portare il più in alto possibile L84 – che già oggi rappresenta la massima espressione del Futsal a Torino e provincia. Vogliamo rendere questa società patrimonio e orgoglio della nostra città e al tempo stesso contribuire a far crescere il movimento a livello nazionale”.

“Siamo davvero orgogliosi di questa nuova partnership con Claudio Marchisio e con Mate – ha dichiarato Lorenzo Bonaria, fondatore e anima della società. Sono fiero di ciò che L84 è diventata, non solo a livello di prima squadra ma soprattutto a livello giovanile. L84 infatti è anche la prima squadra di calcio a cinque in Piemonte-Valle d’Aosta ad essere nominata – Scuola Calcio Elite”

Gli obiettivi che vuole raggiungere L84 attraverso questa partnership li ha enunciati Claudio Marchisio: “innanzitutto vogliamo far sì che L84 diventi la squadra di Calcio a 5 della nostra città e avvicinare quante più persone possibili al Futsal in generale. A livello commerciale vogliamo rafforzare le relazioni commerciali instaurate in questi anni e, insieme a SPEA (la società di proprietà della famiglia Bonaria ed eccellenza industriale del nostro territorio) creare un tavolo di sostenitori composto da realtà di spicco del panorama imprenditoriale torinese, che vogliano affiancarci nel portare L84 a competere ai massimi livelli nazionali.”

“Per noi è una grande sfida e una grande opportunità – ha spiegato Lorenzo Bonaria. Siamo convinti che ci sia una grande voglia di Futsal, lo vediamo ogni giorno grazie ai bambini ed ai ragazzi del nostro settore giovanile. Inoltre, il Calcio a 5 in molti paesi è considerato la palestra del calcio a 11. Alcuni tra i più importanti calciatori del mondo del calibro di Ronaldinho, Douglas Costa, Neymar e Ben Yedder ricordano come aver giocato a Futsal abbia contributo in maniera decisiva alla loro crescita tattica e tecnica”.