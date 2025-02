Elezioni ODG 2025: i candidati della Lista “Giornalisti 2.0”. Si vota online il 19-20 marzo, in presenza il 23 marzo 2025.

“Il noi che ci unisce” per un giornalismo nuovo. Un voto tra innovazione e partecipazione: il 19 e 20 marzo online e il 23 in presenza, le liste autonome puntano al cambiamento.

Il 19 e 20 marzo 2025, con voto telematico tramite SPID, e il 23 marzo 2025, con voto in presenza presso il Centro Sportivo Acqua Acetosa “Giulio Onesti” a Roma, in Largo Giulio Onesti, 1 si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

Quest’anno, per la prima volta, l’Associazione di categoria Giornalisti 2.0 si presenta con liste autonome, segnando un cambiamento epocale per la rappresentanza della professione.

Perché votare Giornalisti 2.0?

L’Associazione Giornalisti 2.0 nasce con l’obiettivo di portare indipendenza, trasparenza e innovazione all’interno dell’Ordine, superando logiche partitiche e garantendo una reale rappresentanza ai professionisti del settore. Il programma presentato dalle liste autonome affronta i problemi più urgenti della categoria, tra cui:

Le dichiarazioni dei candidati

“La nostra candidatura con liste autonome rappresenta un passo decisivo per portare le istanze dei giornalisti nelle sedi istituzionali dell’Ordine – afferma, sottolineando l’importanza di questa sfida, Maurizio Pizzuto, Presidente di Giornalisti 2.0 e capolista per il Consiglio Regionale e Nazionale –vogliamo costruire un sistema che non sia più ostaggio di vecchie logiche di potere, ma che metta al centro le esigenze reali della categoria. Questa è un’opportunità storica per tutti i colleghi che vogliono cambiare il futuro del giornalismo.”

“Non possiamo più permetterci di avere un Ordine dei Giornalisti scollegato dalla realtà – è quanto dice, ribadendo il valore del progetto, Maurizio Lozzi, Vice Presidente di Giornalisti 2.0 e Consigliere uscente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio,

il nostro obiettivo è garantire più diritti, più formazione e più opportunità di lavoro per tutti i giornalisti. Le liste autonome di Giornalisti 2.0 sono la vera novità di queste elezioni e la sola alternativa credibile per chi crede nel cambiamento.”

Un voto per il futuro del giornalismo

Le elezioni del 19, 20 e 23 marzo 2025 saranno un banco di prova fondamentale per il giornalismo italiano. Giornalisti 2.0 si propone come una voce indipendente e concreta, capace di dare risposte ai problemi della categoria.

ECCO CHI VOTARE:

CONSIGLIO REGIONALE Professionisti:

MAURIZIO PIZZUTO– DIRETTORE AGENZIA PPN PRIMA PAGINA NEWS – PRESIDENTE GIORNALISTI 2.0

CAROLA CARULLI – RAI TG 2 – VICE PRESIDENTE GIORNALISTI 2.0

ANGELO PERFETTI – DIRETTORE IL FARO ONLINE

ANTONIO ALBANESE – DIRETTORE AGC COMMUNICATION

STEFANO DI SCANNO – CONDUTTORE RADIO UCI (Utilità, Chiarezza e Inclusione sociale)

MARINA MINGARELLI – IL MESSAGGERO

COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

MARCEL VULPIS – DIRETTORE AGENZIA DI STAMPA SPORTECONOMY

CONSIGLIO REGIONALE Pubblicisti:

MAURIZIO LOZZI – CONSIGLIERE ODG USCENTE – V.PRES. GIORNALISTI 2.0

DANIELA CHESSA – UFFICIO STAMPA E CEO DELLA ETRA MANAGEMENT

TOMMASO POLIDORO – CONS. NAZIONALE FNSI – CONS. GIORNALISTI 2.0

COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

PAOLA PALMIERI – REVISORE DEI CONTI USCENTE

CONSIGLIO NAZIONALE Professionisti:

MAURIZIO PIZZUTO – DIRETTORE AGENZIA PRIMA PAGINA NEWS – PRESIDENTE GIORNALISTI 2.0

PATRIZIA ANGELINI – RAI TG 1

DIEGO ANGELINO – COORD. REDAZIONE EQU TV

ALDO TORCHIARO – IL RIFORMISTA

CONSIGLIO NAZIONALE Pubblicisti:

RODOLFO MARTINELLI CARRARESI – V.PRES. ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA – SEGR. “GIORNALISTI 2.0”