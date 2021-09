Manchester City FC-Expo 2020 Dubai: la partnership estesa ai training kit 2021/2022

(di Edoardo Lazzari) – Dopo l’annuncio di partnership ad inizio settembre dell’AC Milan, anche il Manchester City FC diventa partner ufficiale del brand Expo Dubai 2020. Attraverso un comunicato ufficiale, i Citizens hanno annunciato che Expo Dubai sarà il nuovo Training Kit Partner delle rappresentative maschili e femminili del club inglese per l’intera stagione 2021/2022.

Il brand Expo Dubai 2020 era già partner ufficiale del team di esports del Manchester City: con il nuovo accordo, Expo 2020 acquista più visibilità mediatica all’interno delle partnerships del club in quanto apparirà nei banner pubblicitari dell’Etihad Stadium e sarà lo sponsor centrale delle strutture di allenamento della Manchester City Football Academy.

L’Expo Dubai 2020, inizialmente programmato per l’anno precedente, aprirà le porte ai visitatori di tutto il mondo il primo ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022 potranno fruire delle esposizioni di più di 190 paesi: l’obiettivo è quello di condividere con un pubblico globale le innovazioni tecnologiche, le differenti culture e il progresso della creatività nel mondo. Il 13 settembre è stato svelato il padiglione dedicato allo sport e al fitness, uno spazio di 5400 mtq che, come si legge nel comunicato ufficiale sul sito dell’Expo 2020 Dubai, sarà “il punto focale per la programmazione sportiva ad ampio raggio durante i sei mesi dell’Expo”. In questo spazio, oltre ad incontri ed esibizioni di grandi nomi dello sport come la leggenda della boxe Anthony Joshua e gli Harlem Globetrotters, Expo 2020 Dubai prevede la realizzazione di sessioni di allenamento fornite in collaborazione con le tre società partner, il Manchester City, l’AC Milan e il Rajasthan Royals, squadra di cricket della Indian Premier League. Come riportato nel comunicato del club inglese, “Manchester City ospiterà sessioni quotidiane presso l’Expo guidate dal coaching staff del City, che applicherà la stessa metodologia di allenamento usata dalle squadre nei campi di allenamento di Manchester”; sono inoltre previste partecipazioni attive da parte di rappresentative del club agli eventi dedicati dell’Expo nel corso dei mesi a venire.

Ferran Soriano, Chief Executive Officer del City Football Group, ha commentato: “Siamo lieti di presentare Expo 2020 Dubai come nuovo partner del training kit del Manchester City. Expo 2020 mette in mostra i valori di innovazione e sostenibilità che stanno a cuore al Manchester City, siamo molto impazienti di poter collaborare ad un evento che sarà sicuramente spettacolare, globale e trasformazionale”. Soddisfazione anche da parte dell’Expo 2020 Dubai: “l’annuncio della crescente relazione con il Manchester City pone le basi per un fruttuoso scambio di idee e nuove opportunità che abbiamo condiviso con il club già dal lancio iniziale della partnership a giugno -spiega Sholto Douglas-Home, Chief Sales e Marcoms Officer di Expo 2020 Dubai. Grazie al coinvolgimento globale del Manchester City nel nostri eventi in programma per tutta la durata dell’Expo 2020 Dubaisiamo entusiasti di poter offrire sessioni giornaliere di coaching con le rappresentative del club come parte del calendario di eventi pubblici, cementando cosi l’importanza dello sport in quanto mezzo che connette insieme il mondo”. Sulla sponsorizzazione e la visibilità del brand Expo 2020 Dubai, Douglas-Home ha aggiunto: “diventare il nuovo training kit partner del club evidenzia l’abilità di Expo 2020 Dubai nel coinvolgere e ispirare i fans, invitandoli a condividere ciò che questa esposizione mondiale ha da offrire, sintetizzato nell’invito ‘unisciti alla costruzione di un mondo nuovo’ proposto come motto di Expo 2020 Dubai”.