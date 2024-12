Malagò (CONI) su tema scuola: “Scelte scriteriate sui fondi PNRR…”

Sull’assegnazione di fondi per la ristrutturazione delle palestre nelle scuole italiane “sono state fatte scelte scriteriate nel Pnrr”. Lo afferma il presidente del Coni, Giovanni Malagò nel corso della presentazione del rapporto sullo Sport System realizzato da Banca Ifis in collaborazione con il Coni.

Malagò ricorda che 6 scuole su 10 non hanno la palestra in Italia “e il 50% non sono a norma: li’ si devono concentrare gli sforzi e gli investimenti ma purtroppo, nonostante piu’ esponenti politici lo abbiano annunciato, non e’ successo niente”. Le scelte scriteriate sono “dei governi precedenti” aggiunge e adesso c’e’ “qualche intervento per migliorare qualche palestra”. Lo sport nella a scuola non e’ nello statuto del Coni che comunque, ricorda Malagò, ha sostenuto iniziative in passato, con risorse proprie, per l’alfabetizzazione motoria” (fonte: RadioCor)