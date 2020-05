Malagò (CONI) a Ra3: La FISI chiederà lunedì il rinvio dei Mondiali di sci di Cortina al 2022

Lunedì la Federazione italiana di sci inoltrerà alla FIS la richiesta per spostare i Mondiali di Cortina di un anno. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato olimpico italiano Giovanni Malagò, intervenendo stasera alla trasmissione televisiva di Rai Tre “Che tempo che fa” (condotta da Fabio Fazio). L’evento iridato avrebbe dovuto svolgersi nella località dolomitica dall’8 al 21 febbraio del 2021, ma come ha affermato il numero uno del CONI, “domani la FISI chiederà il rinvio a marzo 2022 dei Mondiali di sci di Cortina, programmati per il prossimo febbraio”. (fonte: Rai).