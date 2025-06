Macron vestirà i team e gli staff nazionali della FMI

La Federazione Motociclistica Italiana (FMI) si lega a Macron. Per l’occasione, la sede dell’azienda emiliana, poche settimane fa, ha ospitato oltre 200 persone, compresi 50 piloti delle varie categorie coperte dalla FMI, ovvero Enduro, Motocross, Quad, Speedway e Flat Track, Supermoto, Trial e Velocità.

Il Presidente FMI Giovanni Copioli e Gianluca Pavanello, CEO di Macron, hanno aperto l’evento salutando i presenti e illustrando la genesi di un accordo che si sviluppa nel progetto di fornitura di abbigliamento al personale della Federmoto, del Dunlop CIV, ai Tecnici e ai piloti dei Pata Talenti Azzurri FMI.

Copioli ha ricordato che questa partnership si pone in un momento di forte modernizzazione della Federazione mentre Pavanello ha spiegato il coinvolgimento sempre più rilevante dell’azienda bolognese nel mondo del motorsport, sottolineando l’importanza della collaborazione con la FMI.

Gianluca Pavanello, CEO Macron: “Il rapporto tra Macron e il mondo del motorsport si fa sempre più intenso e la partnership con Federazione Motociclistica Italiana rappresenta un ulteriore importante step in questo percorso, che ci vede già al fianco di realtà di livello globale come Lamborghini Squadra Corse e Monster Energy Yamaha MotoGP. Siamo felici di poter mettere a disposizione i nostri capi tecnici allo staff di Federmoto, del Dunlop CIV, ai Tecnici e ai piloti dei Pata Talenti Azzurri FMI e garantire loro il massimo livello di qualità e performance, oltre ad uno stile e ad un design che identifichi al meglio lo spirito vincente di questo progetto. Tutto questo rientra alla perfezione nello spirito del Macron Hero, che spiccherà in tutta la linea di abbigliamento. Questi giovani piloti rappresentano il futuro di questo sport. In loro e nei team che li supportano c’è passione, impegno, voglia di fare qualcosa di grande ed è significativo presentare questo importante accordo qui al Macron Campus, che è sempre più la casa dello sport”.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Ringrazio sinceramente Macron per averci dato l’opportunità di presentare due importanti progetti presso il Macron Campus. La nostra partnership, iniziata nel migliore dei modi, si sviluppa in iniziative di primo piano e il progetto Talenti Azzurri è sicuramente una di queste vista l’importanza che ricopre non solo per la FMI, ma per tutto il motociclismo italiano. Insieme ai responsabili di Macron e ai piloti ho potuto effettuare un tour dell’azienda e ho verificato quanta passione e impegno ci sia all’interno di questa realtà. Il progetto Talenti Azzurri è ormai un’attività consolidata, che cresce anno dopo anno e che ha contribuito e contribuisce a rendere i nostri piloti capaci di vincere sia a livello nazionale che internazionale. Portarlo avanti garantendo un supporto di qualità agli atleti è una sfida costante che siamo orgogliosi di intraprendere. Ringrazio Pata per la collaborazione che ci lega da anni e i nostri Tecnici, le famiglie dei piloti e i piloti stessi. Grazie al loro impegno è possibile garantire un futuro al nostro sport”.