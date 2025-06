Eventi – L’Italia conquista la prima edizione della Nations League di calcio a 8. Sportitalia main sponsor di maglia e tv rights holder.

Nella finale della prima edizione della Nations League di Calcio a 8, gli azzurri guidati da Totò Di Natale e da Davide Moscardelli (ct Daniele D’Orto) hanno superato, sul campo del Dabliu EUR, i rivali della Spagna ai calci di rigore (la partita, dopo i 90 minuti e i tempi supplementari, si era fermata sul risultato di 1-1).

“Questa straordinaria vittoria – ha dichiarato nel dopo gara Andrea Montemurro, presidente della Confederazione Calcistica Italiana (nella foto in primo piano) – rappresenta non solo un traguardo storico per tutto il nostro movimento ma anche un motivo di grande orgoglio per tutti noi della Confederazione. Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine al mister, agli atleti, allo staff tecnico ed ai tifosi che ci hanno sostenuto con immenso calore, insieme abbiamo scritto una pagina indimenticabile”.

Le partite della Nazionale italiana di calcio a 8 sono state trasmesse dal network tv Sportitalia (nel doppio ruolo di broadcaster e main sponsor di maglia). Tra i partner commerciali Nike lineaone, Gems, ImprendiRoma, Fanner Reporter, Station Service srl oltre all’EPS Opes.