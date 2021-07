Macron si lega in Championship al brand dello Sheffield Wednesday

La significativa presenza di Macron nella Football League Championship inglese si arricchisce ulteriormente grazie all’accordo di partnership tecnica con uno dei più antichi club calcistici d’Inghilterra e del mondo, lo Sheffield Wednesday.

Il brand italiano ha firmato con The Owls (i gufi) un accordo di lunga durata a partire dalla prossima stagione agonistica.

Fondato nel 1867, lo Sheffield Wednesday è uno dei dodici club che fondarono la Football Alliance, campionato che vinse proprio nella stagione inaugurale. Nella loro lunga storia i bianco blu di Sheffield hanno vinto 4 campionati nazionali, 3 FA Cup, una League Cup e una Charity Shield. Un’altra curiosità che riguarda la squadra è il fatto di essere l’unica ad avere un giorno della settimana nel proprio nome. Tutto nasce dal fatto che inizialmente era una squadra di cricket e il mercoledì era il giorno di riposo degli artigiani che componevano la squadra e che veniva utilizzato per giocare le partite.

Macron fornirà allo Sheffield Wednesday kit gara, abbigliamento tecnico e una linea di merchandising per la prima squadra e il settore giovanile. Ogni capo è caratterizzato dallo stile e design ‘made in Italy’. Tecnicità e alta qualità dei capi, cura e attenzione dei particolari che fanno dell’azienda italiana un brand leader nel settore del teamwear e ai quali si aggiunge la ricerca e la personalizzazione grafica che consente di raccontare storia, tradizione, colori e simboli di un club. 154 anni di storia sono un ‘archivio’ enorme dal quale Macron e Sheffield Wednesday potranno attingere per ‘raccontare’, attraverso maglie e merchandising, lo spirito vincente di questa squadra che si abbina perfettamente ai valori espressi da chi indossa il Macron Hero sul petto.

“Siamo felici e orgogliosi che uno storico club come lo Sheffield Wednesday abbia scelto di indossare il Macron Hero. – ha commentato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Un rapporto che potrà solo crescere e svilupparsi nei prossimi anni che abbiamo deciso di percorrere insieme. I valori dello sport, lo spirito di squadra, l’impegno quotidiano per raggiungere un obiettivo senza mai arrendersi e lavorando duro, sono elementi che fanno parte della nostra filosofia di vita e che ritroviamo perfettamente in questo club che porta sulle spalle oltre un secolo e mezzo di storia sportiva. Un patrimonio di tradizione, emozioni e senso di appartenenza che vogliamo trasmettere con i nostri capi ai giocatori in campo e ai tifosi sugli spalti, entrambi Macron Heroes a tutti gli effetti”.