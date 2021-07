Burnley F.C. femminile e TikTok: accordo trovato per la trasmissione in live streaming delle partite casalinghe

(di Alessandro Giannini) – Il Burnley Football Club e il social TikTok hanno annunciato di aver concluso un accordo pluriannuale per una collaborazione che prenderà il via a partire dalla prossima stagione e che consisterà nella trasmissione, in live streaming, di tutte le partite casalinghe del Burnley FC Women.

TikTok sarà inoltre lo sponsor di manica della squadra femminile per la prossima stagione della FA Women’s National League North, la terza divisione inglese.

Tramite una nota rilasciata sul sito ufficiale, il Burnley FC ha reso ufficiale la nuova e innovativa collaborazione con la piattaforma di condivisione-video TikTok.

Il Burnley FC Woman sarà la prima squadra di calcio in Inghilterra a trasmettere le proprie partite in live stream sul social cinese, ormai da tempo presente negli smartphone di molti giovani.

Nell’ambito della partnership, il club collaborerà con content creators (cretatori di contenuti) calcistici che lavoreranno anche con le giocatrici del Burnley su come costruire e gestire i propri profili social sulla piattaforma.

Oltre a ciò, a partire dalla prossima stagione, il logo del social comparirà, come sponsor, sulla manica della maglia.

Questa appena annunciata è solo l’ultima, in ordine di tempo, delle tante iniziative legate alla squadra femminile da quando ALK Capital, società d’investimento statunitense, ha assunto la proprietà del club alla fine dell’anno.

(link: https://www.sporteconomy.it/il-burnley-fc-cambia-proprieta-ufficiale-lacquisizione-da-parte-di-alk-capital/ )

A questo riguardo, il club ha anche annunciato che le ragazze del Burnley FC Women, a partire dalla stagione 2021/2022, giocheranno per la prima volta in assoluto con lo stesso stemma della squadra maschile e dunque non saranno più considerate, all’interno della società, come una squadra a sé stante.

“Crescere la nostra presenza nel calcio femminile è stato uno dei primi obiettivi da quando abbiamo rilevato il club e questo è l’ultimo passo verso questo obiettivo.” Ha dichiarato il presidente Alan Pace – “Speriamo che questo accordo porti il ​​nostro club e i nostri giocatori a una nuova generazione di tifosi e sono lieto che dalla prossima stagione saremo davvero un club per tutti: una squadra, sotto un unico stemma“.

Arthur Guisasola, Strategic Partner Manager di Sport TikTok ha dichiarato: “TikTok è diventato un importante centro di contenuti sportivi negli ultimi due anni con appassionati di calcio, squadre e giocatori che sono venuti su TikTok per condividere la loro passione. Siamo dunque entusiasti di annunciare questa speciale collaborazione con il Burnley FC Women.”