A partire dalla prossima stagione, Macron sarà il nuovo sponsor tecnico dell’FK Austria Wien, il club austriaco più titolato in assoluto. L’accordo pluriennale di partnership coi Veilchen (i violetti) prevede la fornitura di capi tecnici alla prima squadra, al settore giovanile e alla squadra femminile, oltre che un’esclusiva linea di merchandising dedicata ai tifosi.

L’Austria Wien è stato fondato nel 1911, sebbene le sue radici si possano far risalire già alla fine del 1800 all’interno del club viennese di cricket. Con i ‘rivali’ cittadini del Rapid Wien condivide il primato di unica squadra ad aver sempre giocato nella massima serie austriaca. Il celebre Vienna Derby tra Austria Wien e Rapid è il secondo match che è stato disputato più volte nella storia del calcio europeo, dietro solo al leggendario Old Firm scozzese tra Celtic e Rangers. Nella bacheca del club spiccano 24 titoli di Campione d’Austria, 27 Coppe d’Austria e 6 Supercoppe austriache. Nelle competizioni europee, nelle quali il club è spesso presente, vanta una finale di Coppa delle Coppe nella stagione 1977-1978 e, l’anno successivo, una semifinale nell’allora Coppa del Campioni, trofeo predecessore dell’odierna UEFA Champions League.

Tra i molti i campioni che hanno vestito la maglia dell’Austria Wien, due dei più iconici sono sicuramente Matthias Sindelar e Herbert Prohaska. Sindelar fu capitano della Nazionale di calcio austriaca che incantava in Europa e nel mondo negli Anni Trenta tanto da meritarsi il soprannome di Wunderteam. Prohaska venne invece eletto calciatore del XX secolo sia dell’Austria Wien che dell’intero paese. Negli anni ’80 giocò anche in Italia, vestendo le maglie dell’AS Roma e dell’Inter.

L’incontro tra Macron e FK Austria Wien significa la fusione tra la qualità sartoriale e di design di un’azienda leader nel mondo dello sportswear e la storia del calcio austriaco. Una collaborazione tra due partner che porterà alla creazione di kit gara, linea di abbigliamento e merchandising unici ed esclusivi che rappresentino completamente l’identità del club e il senso di appartenenza dei suoi tifosi.

“Poter annoverare tra i club che scenderanno in campo con il Macron Hero sul petto l’Austria Wien, significa per noi fare un passo molto importante nel calcio austriaco. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Una storia alla quale vogliamo rendere il giusto omaggio e che è stimolo per sviluppare un progetto comune di alto profilo tecnico e stilistico. Nell’ambito di questa collaborazione il nostro obiettivo è quello di esaltare i colori, i simboli e la tradizione del club insieme alla passione che coinvolge i suoi tanti tifosi. Un patrimonio di emozioni e senso di appartenenza che vogliamo trasmettere con i nostri capi ai giocatori in campo e ai tifosi sugli spalti”.

Harald Zagiczek, CEO di Austria Vienna, ha dichiarato: “Macron si è messa in evidenza fin dall’inizio del processo con la sua capacità di creare design unici. L’obiettivo della partnership è quello di creare un’estetica originale, trasmettendo al contempo attraverso i capi che verranno realizzati in collaborazione la storia e i valori dell’Austria Vienna. I primi mesi insieme sono stati caratterizzati da apprezzamento e ispirazione reciproci. Il fatto che i rappresentanti di Macron fossero presenti personalmente alla nostra festa dei soci dimostra quanto si identifichino già con l’Austria Wien e questo crea una forte motivazione per ciò che accadrà nei prossimi anni: una partnership di successo e a lungo termine”.