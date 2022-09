Macron presenta le nuove maglie della Scottish Rugby Union (SRU)

Dopo aver svelato la nuova ‘Home’ nello scorso mese di agosto, la Scottish Rugby Union (SRU) ha presentato le nuove maglie ‘Alternate’ che la nazionale scozzese indosserà nel corso della prossima stagione agonistica. Come per la prima maglia è forte il riferimento ai colori e ai simboli della tradizione scozzese e anche in questo caso i nuovi kit gara sono stati realizzati in Eco-Fabric, poliestere 100% proveniente da plastica riciclata.

Per la maglia ‘Alternate’ è stato utilizzato un altro dei colori distintivi di questo Paese: il viola. Il viola è il colore dei fiori di cardo, uno dei simboli più famosi della Scozia, viola è il colore delle colline delle Highlands quando in estate sono ricoperte delle piante di erica. Il design della maglia, sempre con collo a polo blu navy, è identico a quello della versione casalinga. I bordi manica blu navy hanno una sottile linea viola al centro. Il backneck è personalizzato con la grafica presente sulle maniche, il logo della SRU e il motto #AsOne.

Sul petto, in blu navy, sono ricamati il Macron Hero e lo stemma della Scottish Rugby Union. Sulle spalle e sulle maniche, tono su tono, è presente in grafica embossata il disegno delle foglie di cardo e sul fondo maglia è inserito il vecchio logo della Federazione con l’anno di fondazione della stessa. I pantaloncini blu navy hanno le bande laterali in viola con all’interno la grafica presente su maniche e spalle. I calzettoni sono viola con banda superiore blu navy con al centro una riga orizzontale viola.

I nuovi kit della Scozia, che sono realizzati in tessuto Eco-Armevo con inserti in Eco-Boditex materiali che oltre a leggerezza e traspirabilità, assicurano la massima resistenza, possono essere acquistati esclusivamente negli Scottish Rugby Store al BT Murrayfield e a Queen St. a Glasgow o online su shop.scottishrugby.org e nello spazio dedicato a SRU su macron.com, oltre che, da tutti i rivenditori autorizzati Macron