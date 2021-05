AC MONZA (SERIE B) SCEGLIE LA TECNOLOGIA NOISEFEED INJURIES

Ideata e creata a Chiavari nel 2017 da Nicolò Cavallo, Noisefeed Injuries ad oggi conta 25 dipendenti ed un portafoglio complessivo di 60 clienti in Italia e in Europa e rappresenta il più grande database al mondo sullo storico degli infortuni e lo studio dell’integrità fisica dei calciatori professionisti con oltre 400mila calciatori presenti, 100mila infortuni mappati e 30 competizioni monitorate .

Nuovo passo in avanti nel processo di digital transformation dell’ AC Monza grazie all’ingresso tra i fornitori ufficiali biancorossi di Noisefeed Injuries, realtà innovativa italiana specializzata nella conoscenza degli infortuni del calciatore professionista.

Nello specifico, il processo di Noisefeed Injuries , parte sempre dalla raccolta dati, video e tutte le informazioni necessarie relative al quadro clinico dell’atleta mappando centinaia di migliaia di fonti verificate grazie anche ad un software interno usato, dettagliatamente, dagli analisti impegnati nel progetto. l’imponente DataBase, grazie ad un prezioso meccanismo di aggiornamenti live, consente l’analisi su dati reali di propri atleti, avversarsi e possibili investimenti.

Di seguito il commento dell’AD dell’AC Monza Adriano Galliani: “Grazie a questo accordo l’AC Monza si allinea tecnologicamente ad altri importanti club nazionali ed internazionali. Con questo asset digitale puntiamo sia a proteggere gli investimenti attuali e futuri, sia a migliorare le performance sportive”.

Anche Nicolò Cavallo, founder di Noisefeed Injuries esprime la propria soddisfazione per l’accordo raggiunto: “Siamo lieti di poter abbracciare nella nostra famiglia una realtà calcistica importante come l’AC Monza. Ringraziamo il Presidente Silvio Berlusconi e l’Amministratore Delegato Adriano Galliani che hanno deciso di intraprendere questo percorso con Noisefeed Injuries. Il ruolo sempre più importante che l’innovazione tecnologica sta rivestendo nel calcio non può più essere ignorato. Il nostro obiettivo è quello di poter garantire ai nostri clienti un accesso adeguato e immediato a delle informazioni verificate sugli atleti e nello stesso tempo facilitare i club nell’acquisizione di un calciatore”.