L’US Vibonese calcio (Lega Pro) scende in campo a sostegno della solidarietà

“Sfoglia il calendario 2022”. Un racconto speciale che testimonia il connubio tra i valori dello sport e la cultura della cucina calabrese. Un’iniziativa editoriale promossa dalla US Vibonese Calcio (club di Lega Pro/girone “C”), in collaborazione con Rubbettino Editore e il Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, volta a sostenere il Banco Alimentare. L’obiettivo della iniziativa è raccontare gli chef calabresi veri protagonisti dell’iniziativa La Solidarietà è Servita, che, in occasione lockdown, hanno aperto le loro cucine, regalato alcune ricette e con grande modestia spiegato il loro impegno sociale.

Sfoglia il calendario: https:// alimentiamolasolidarieta.it/ wp-content/uploads/2022/01/ calendario.pdf