L’US Vibonese calcio in campo per il sociale e il territorio

L’U.S. Vibonese Calcio (Serie C) in campo per il sociale e il territorio. Durante la prima fase dell’emergenza Covid-19, il club del presidente Pippo Caffo ha lanciato due iniziative a supporto del territorio e delle famiglie calabresi più colpite insieme al Banco Alimentare Calabria.

La prima è stata denominata “Facciamo squadra per la più importante delle partite”. Nello specifico la Vibonese ha chiamato a raccolta chef calabresi e un pool di aziende della filiera agroalimentare locale. Attraverso il contributo di enti e aziende coinvolte dalla società rossoblu, nella raccolta di generi alimentari (per un importo superiore a 90mila euro), gli stessi hanno preparato ben 15mila pasti distribuiti, attraverso il Banco Alimentare Calabria e le associazioni di volontariato delle 5 province interessate (Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria), a centinaia di famiglie calabresi in difficoltà.

La seconda iniziativa è in ambito editoriale, promossa sempre dalla U.S. Vibonese Calcio in collaborazione con Rubbettino Editore, per la raccolta di fondi che serviranno sempre a sostenere il Banco Alimentare (così da aiutare migliaia di famiglie calabresi nelle loro necessità primarie).