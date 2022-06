Lunedì 20 giugno il Gran Galà del calcio umbro

Al via il “Gran Galà del calcio umbro 2022”, in programma lunedì 20 giugno, alle ore 21, al ristorante “La Locanda del Cardinale” ad Assisi. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Per l’Umbria e per lo sport”, sotto la regia dei giornalisti Massimo Boccucci e Antonio Palazzetti, in collaborazione con le associazioni “Insieme a Riccardo per i giovani e per Gubbio” e “I Love Norcia”, il patrocinio di Coni Umbria, Figc-Lega Nazionale Dilettanti, Comitato regionale umbro della Lega nazionale dilettanti, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Assisi e Comune di Terni.

Saranno ospiti e premiati Pantaleo Corvino e Marco Baroni, responsabile dell’area tecnica e allenatore del Lecce tornato in Serie A; Marco Parolo, ex centrocampista di Lazio, Parma e della Nazionale oggi opinionista di Dazn; Giorgio Bresciani, ex attaccante di Torino, Atalanta, Cagliari, Napoli e Bologna; Katia Serra, ex calciatrice oggi opinionista Rai; Clara Mondonico, presidente dell’associazione “Emiliano Mondonico”; Marcel Vulpis, vicepresidente vicario della Lega Pro; Attilio Matarazzo, nuovo direttore generale del Perugia ed ex responsabile dell’area commerciale e marketing della Lega di Serie B; Gianluca Fabi, portavoce di Stefano Bandecchi, fondatore e anima dell’Università Tele Niccolò Cusano e presidente della Ternana Calcio, e direttore responsabile delle testate giornalistiche di Cusano Media Group.