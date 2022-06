Unipolsai assicurazioni ancora title sponsor campionato LBA e presenting partner eventi per il 2022/23

LBA ha annunciato che UnipolSai Assicurazioni ha rinnovato, per la prossima stagione, il suo rapporto con LBA in qualità di Title Sponsor del Campionato LBA e Presenting Sponsor di Supercoppa e Final Eight.

“La decisione di UnipolSai di esercitare l’opzione che conferma il suo impegno a fianco di LBA anche nella prossima stagione – afferma il Presidente di LBA Umberto Gandini – è una conferma importante di come in queste prime due stagioni di sponsorizzazione siamo riusciti a centrare gli obiettivi condivisi con il nostro partner nel momento dell’accordo.

LBA e UnipolSai hanno attraversato insieme due stagioni difficili, contrassegnate dalla emergenza epidemiologica: ora, con il rientro alla piena capienza nei palasport, siamo sicuri che potremo vivere ancora meglio la nostra terza stagione insieme, continuando a condividere e rinforzare i valori comuni che hanno legato il basket di vertice a UnipolSai”.

“La prosecuzione della title sponsorship UnipolSai anche per la stagione 2022/23 – sottolinea Vittorio Verdone, Direttore Communication e Media Relations Unipol Gruppo – conferma l’efficacia della scelta che abbiamo fatto nel 2020, in un momento davvero delicato per lo sport italiano e per tutto il Paese a causa della pandemia, di associare il nostro brand UnipolSai ad una delle principali leghe sportive del Paese, in coerenza col nostro posizionamento di player assicurativo leader a livello nazionale. La positiva sinergia con LBA e Infront in termini di obiettivi comuni ha consentito di declinare e trasmettere i valori che accomunano il basket e UnipolSai: dinamismo e innovazione, spirito di squadra e lealtà. Per essere insieme “Sempre un passo avanti”.

“Siamo molto soddisfatti della scelta del Title Sponsor di esercitare l’opzione contrattuale per il terzo anno consecutivo – ha dichiarato Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy – UnipolSai ha iniziato la sua avventura con LBA nel momento in cui anche Infront è diventata Advisor di LBA per la gestione in esclusiva dei diritti marketing, sponsorship e digital. Siamo convinti di aver inaugurato un ottimo percorso con un buon trend di crescita, che in questa stagione, benché affetta dalla pandemia, ha visto ben 10 nuovi sponsor e un trend di crescita di circa il 20%”.