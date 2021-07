L’UEFA AGGIUNGE GRIFOLS COME NUOVO PARTNER DEL CALCIO FEMMINILE

(di Lorenzo Di Nubila) – L’Uefa, l’organo di governo del calcio europeo, ha aggiunto il colosso farmaceutico spagnolo Grifols come sponsor della squadra nazionale femminile e delle competizioni per club.

L’accordo quadriennale, che durerà fino al 2025, vede la società con sede a Barcellona nominata partner di calcio femminile dedicato alla Uefa. L’accordo prevede, inoltre, che Grifols sia l’azienda sanitaria esclusiva partner di tutti i tornei femminili sotto l’egida dell’Uefa. Ciò include la Champions League femminile, i Campionati europei femminili, i Campionati femminili Under 19 e Under 17 e gli Europei di Futsal femminile.

Il contratto di Grifols copre anche l’iniziativa Together #WePlayStrong dell’Uefa, che mira a incoraggiare più ragazze e donne a giocare a calcio.

Oltre a ciò, Grifols sarà in grado di intraprendere molteplici attività di branding promozionali attraverso i propri canali e le proprietà UEFA. Le attivazioni includeranno schede LED fisse e rotanti all’interno dello stadio, promozioni per la giornata e in loco, omaggi premium, ospitalità e azioni digitali sulle piattaforme di social media.