Lotto agli US Open di tennis con 70 atleti provenienti da quasi 30 Paesi

Ben 70 tennisti da quasi 30 Paesi. Sono questi i numeri con cui Lotto Sport Italia, tra le principali aziende dello sportswear italiano, si presenta agli US Open 2024, l’emozionante epilogo dei quattro tornei del Grand Slam, partito lunedì 26 agosto e in programma fino al 9 settembre.

Archiviate le fatiche olimpiche della Ville Lumière, New York torna a essere il cuore del tennis internazionale, con il parco di Flushing Meadows trasformato in un’arena vibrante dove si intrecciano storia, innovazione e competitività. Per Lotto Sport Italia essere parte di questa avventura è da sempre motivo di grande orgoglio: sostenere i propri campioni durante l’Open degli Stati Uniti – e lungo tutto il loro cammino degli Slam – significa essere parte della loro storia, oltre che rafforzare il legame profondo con uno sport, il tennis, che è parte integrante del suo dna. Per questo, il marchio sostiene i suoi tennisti fornendo loro calzature e outfit studiati per assicurare il massimo supporto e alte prestazioni, che uniscono design all’avanguardia e tecnologie innovative, frutto di un costante lavoro di ricerca e sviluppo.

Tra i tennisti del main draw che in questi primi giorni del torneo hanno indossato l’iconica Losanga, alcuni nomi di fama internazionale che stanno vivendo un 2024 ricco di ottimi risultati: la ceca Kateřina Siniaková, che dopo la vittoria in doppio al Roland Garros, a Wimbledon e nel doppio misto alle Olimpiadi torna a competere sul cemento di Flushing Meadows; il cileno Alejandro Tabilo, che oltre ad aver collezionato i trofei degli ATP 250 di Auckland e Mallorca, ha conquistato la vittoria più importante della sua carriera sconfiggendo Novak Djokovic agli Internazionali di Roma, arrivando poi fino alle semifinali del torneo romano; il britannico Henry Patten, il terzo giocatore del suo paese a vincere il titolo di doppio a Wimbledon nell’Era Open; la belga Elise Mertens, tra le migliori doppiste al mondo, vincitrice di uno Slam, l’Australian Open, e del torneo di Indian Wells, tra le competizioni WTA 1000 più importanti dell’anno.

Ma non solo, nella rosa di atleti Lotto – che, in generale, oggi è composta da 300 tennisti provenienti da oltre 50 Paesi – figurano anche gli italiani Luciano Darderi e Lucia Bronzetti, atleti nella top 100 dei rispettivi circuiti e che nel 2024 hanno raggiunto il loro best ranking (Darderi n. 37 della classifica ATP e Bronzetti numero 46 nella graduatoria WTA) e Mattia Bellucci. Presenti anche alcuni tra i principali nomi della Next Gen azzurra e internazionale, seguita da sempre con grande cura e attenzione dal brand, tra cui Andrea De Marchi, diciassettenne romano e numero 39 del ranking Itf Junior.

Infine, spazio anche per i padroni di casa Austin Krajicek, doppista che a Parigi, oltre ad aver vinto la medaglia d’argento nel doppio, ha posto fine al percorso olimpico delle stelle spagnole Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, e Aleksandar Kovacevic, entrato nella Top 100 del ranking ATP all’inizio dell’anno. (fonte: Lotto Sport Italia)