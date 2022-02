L’operazione Pagliuca-Atalanta porta la firma di Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal ha supportato il gruppo di investitori capitanati da Stephen Pagliuca, Managing Partner e Co-owner dei Boston Celtics, nelle attività di due diligence relative alla sottoscrizione dell’accordo di partnership con la famiglia Percassi per l’ingresso nel capitale azionario di Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.

Stefano Matalucci, Managing Director e co-head dell’ufficio italiano di A&M ha guidato le attività relative alla due diligence strategica ed operativa, assistito dai colleghi Federico Chiesa (Director), Simone Mocarelli (Associate) e Filippo Semprini (Analyst). Davide Ganzer e Giorgio Perconti, Managing Directors della practise TAG di A&M Italia, hanno guidato le attività relative alla due diligence finanziaria, assistiti dai colleghi Cheng He (Senior Director), Giuseppe Mazza (Assistant Director) e Charlotte East (Manager)

Chi è Alvarez & Marsal:

Aziende, investitori ed enti governativi di tutto il mondo si sono rivolti ad Alvarez & Marsal (A&M) . Di proprietà privata fin dalla sua fondazione nel 1983, A&M è una società di servizi professionali leader a livello mondiale che fornisce servizi di consulenza, di miglioramento delle prestazioni aziendali e di gestione dei turnaround. Può contare su 5.500 persone in quattro continenti.