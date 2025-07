Un percorso ripartito nel segno del successo: dall’UAE Tour di inizio stagione al Campionato Italiano su Strada, fino al Giro d’Italia Women, sono tante le soddisfazioni che hanno caratterizzato la prima metà di stagione dell’atleta simbolo del movimento femminile italiano, e all’orizzonte ci sono ancora grandi obiettivi.



“Siamo entusiasti e orgogliosi del successo di Elisa,” ha commentato un emozionato Gianni Piva, fondatore e titolare di Northwave, “una ragazza straordinaria, vero patrimonio per tutto il mondo dello sport italiano. Per la prima volta nell’epoca del World Tour femminile, una nostra atleta è riuscita a conquistare il Giro d’Italia Women: è un’altra pagina di storia del nostro brand, che corona un percorso a fianco del ciclismo femminile partito già molti anni fa, e che aveva – allora come adesso – Elisa Longo Borghini come simbolo e grande protagonista.”

Ai piedi di Elisa Longo Borghini nel suo nuovo assalto vincente alla Maglia Rosa c’erano le sue Northwave Veloce Extreme, adornate per l’occasione da speciali rotori di color rosa.