L’OL presenta le nuove divise di gioco con il marchio Fly Better di Emirates

Emirates e l’Olympique Lyonnais (OL) hanno presentato le nuove divise casalinghe e da trasferta per la stagione 2020/21. La prima maglia è stata presentata in occasione di una partita amichevole disputata, per il Veolia Trophy, contro il Glasgow Rangers F.C. presso lo stadio Groupama.

Molto attesa dai tifosi della squadra francese, la maglia home 2020/21 è la prima a sfoggiare il brand Emirates, segnando l’inizio di una partnership quinquennale che vedrà la Compagnia aerea essere lo sponsor principale ufficiale della squadra. La maglia da trasferta è stata invece presentata nel corso del weekend, in occasione di un’altra amichevole, questa volta contro il Celtic F.C.

Il celebre claim “Fly Better” di Emirates, che appare anche sulla parte frontale del kit di allenamento, accompagnerà la squadra francese in occasione di tutte le partite disputate dal club, a livello nazionale ed internazionale (in occasione delle competizioni UEFA), fino a giugno 2025. La promessa “Fly Better” di Emirates si sposa con le ambizioni dell’Olympique Lyonnais, che mira al raggiungimento dei massimi livelli di successo.

L’accordo con l’Olympique Lyonnais fa parte della strategia a lungo termine di Emirates, volta a connettersi con i propri clienti in tutto il mondo anche attraverso lo sport.

Oltre al grande appeal della squadra di calcio, la destinazione Lione ha rappresentato un fattore determinante per la scelta di Emirates. Questa partnership rafforza l’impegno di Emirates nella regione del Rodano-Alpi, connessa dal vettore al suo network internazionale a partire dal 2012 – anno del primo volo su Lione – mentre in Francia la Compagnia emiratina opera dal 1992.

Parigi è stata tra le prime destinazioni verso le quali Emirates ha ripreso le operazioni passeggeri (a maggio), mentre dalla scorsa settimana è tornato a volare nei cieli parigini l’iconico A380.