Live Now annuncia l’evento di e-sport internazionale Racing Unleashed nel Metaverso

Dopo le collaborazioni con Sony Music, artisti internazionali e la recente collaborazione con il brand di moda Guess Inc., Live Now annuncia il quinto evento nel metaverso, per la prima volta a carattere sportivo, in occasione del GP di F1 Monaco, ci sarà nel metaverso la proiezione della finale del campionato di esport Racing Unleashed, parte di una serie di tappe, che volge alla sua conclusione.

L’evento sarà visibile in diretta streaming e gratuitamente su Live Now MetaStage, all’interno di The Nemesis, il 29 maggio alle ore 20.00.

“Le piattaforme di metaverso sono degli ambienti dove gli utenti sono alla ricerca di momenti di aggregazione. La nostra mission è offrire intrattenimento immersivo e virtuale, per il target GenZ. Racing Unleashed è un evento sportivo internazionale, che viene presentato nella piattaforma The Nemesis in occasione del GP F1 di Monaco”- ha commentato Cris Nulli, General Manager di Live Now Italia e responsabile della strategia Global per il Web3 di Live Now.

Live Now è la prima piattaforma italiana ad aver realizzato un concerto live nel metaverso, ed oggi punto di riferimento per artisti, fan e brand, per l’intrattenimento in mondi virtuali.

Live Now è una delle prime piattaforme streaming in Italia ad avvalersi della nuova tecnologia del metaverso e offrirà ai propri utenti la possibilità di vivere un’esperienza totalmente immersiva ed unica nel suo genere.