L’Ipswich Town cambia sponsor di maglia: via il casinò, dentro la beneficenza

(di Andrea Peddis) – L’Ipswich Town, appena retrocesso in “Ligue One” (la Serie C inglese), ha deciso, in collaborazione con il partner Magical Vegas, di cambiare lo sponsor di maglia puntando su Carer Trust Charity, un’associazione di beneficenza che opera nella contea di Suffolk.

Magical Vegas (sito di casinò online) è stato sponsor ufficiale della squadra di Ipswich dalla stagione 2018-19 (per 2 milioni di sterline complessive) e il contratto è in dirittura d’arrivo, con scadenza nel 2021. Di fatto è stato lo stesso sponsor, che, da anni, contribuisce alla causa dell’associazione benefica, ad aver dato l’idea al club di fornire visibilità ai 4.500 carer che lavorano senza sosta per la comunità.

“Avere il loro nome nella maglia dell’Ipswich Town gli darà la visibilità che meritano” ha commentato entusiasta James Boord (capo esecutivo del marketing per Rank Group Plc, proprietari di Magical Vegas) – “Tante persone danno il contributo alla comunità di Suffolk. E’ giusto che anche loro si prendano una pausa per venire a vedere l’Ipswich Town”. Infatti, nell’accordo sono spuntati anche dei seggiolini di Portman Road (casa dell’Ipswich Town) riservati ai collaboratori della società benefica. Inoltre, nel retro della maglia, apparirà la scritta “Thank you NHS” per rendere omaggio al lavoro dell’ospedale di Ipswich in questo periodo di difficoltà. È un gesto nobile quello di Rank Group Plc, che rinuncia alla propria visibilità per aiutare il volontariato (contribuendo così a costruire una comunità migliore).