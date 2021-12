Liga portoghese cambia il logo del campionato grazie alla partnership con Bwin

(di Michael Pellegrino) – La massima serie portoghese ha raggiunto un accordo (concordato già 8 mesi fa) con la società di scommesse online Bwin. Il brand comparirà nel logo principale della “ La massima serie portoghese ha raggiunto un accordo (concordato già 8 mesi fa) con la società di scommesse online Bwin. Il brand comparirà nel logo principale della “ Liga Portugal ” nella stagione 2021/2022.

Bwin ha quindi sostituito Betano (altra società di scommesse sportive che ha già sotto contratto molti club portoghesi tra cui Benfica,Sporting Lisbona, SC Braga e CS Marítimo) come top sponsor del campionato garantendo entrate record alla Liga (l’offerta di Betano è risultata più bassa della concorrente).

Bwin party digital entertainment plc è una società di betting online, nata dalla fusione fra Bwin Interactive Entertainment AG e PartyGaming plc nel marzo 2011 con sede a Gibilterra. È inoltre quotata al London Stock Exchange con la sigla BPTY e membro dell’indice FTSE250 (indice di capitalizzazione pesata tra la 101 e la 350ª della Borsa di Londra).

Attualmente il gruppo opera in un numero elevato di Paesi nel mondo (con uffici in molteplici città europee, in India, Ucraina, Regno Unito e Uruguay) e conta oltre 3200 dipendenti gestendo oltre 4 miliardi di euro in scommesse sportive ogni anno. Recentemente ha stretto sponsorizzazioni nel calcio europeo, divenendo jersey sponsor di Milan (2006-2010) e Real Madrid (2007-2013), e title sponsor della Coppa di lega portoghese (2010-2011) e Serie B (2010-2013).