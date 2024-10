Libri: Vidotti-Bettini lanciano in libreria “Impresa!” – 10 parole chiave per l’imprenditoria e lo sport

Impresa! di Andrea Bettini e Andrea Vidotti: un viaggio tra imprenditoria e sport, dieci parole chiave per ispirare le grandi sfide.

È disponibile da questa settimana in tutte le librerie e online “Impresa! 10 parole chiave per l’imprenditoria e lo sport”, il nuovo libro di Andrea Bettini e Andrea Vidotti, pubblicato da FrancoAngeli. Attraverso le testimonianze di alcuni tra le più importanti imprenditrici e imprenditori italiani e la loro associazione con atleti che hanno fatto la storia dello sport, il libro esplora dieci valori chiave che accomunano il mondo dell’imprenditoria e quello dello sport, uniti dal desiderio di realizzare imprese memorabili e affrontare sfide straordinarie. Il tema del libro “Impresa!” (prezzo 18,00 euro – 192 pagine – edito dalla Franco Angeli) nasce dall’idea di raccontare il legame profondo che unisce l’impresa aziendale e quella sportiva, due universi solo in apparenza distinti, ma che condividono valori e obiettivi comuni.

Attraverso dieci parole chiave – spirito di squadra, passione, coraggio, determinazione, curiosità, bellezza, strategia, creatività, intuizione e fair play – Bettini e Vidotti portano i lettori a scoprire le qualità essenziali per compiere una vera “impresa”.

Testimonianze d’eccelenza Il libro si arricchisce dei contributi di figure di spicco dell’industria italiana e internazionale. Tra gli intervistati, troviamo Claudio Domenicali, CEO di Ducati, che rappresenta l’importanza dello spirito di squadra; Sonia Bonfiglioli, Presidente & CEO di Bonfiglioli Group, esempio di passione perl’innovazione e la sostenibilità; Gianluca Pavanello, CEO di Macron, che condivide la sua visione sul coraggio necessario per guidare un marchio di successo nel settore sportivo. A loro si uniscono Katia Da Ros, Vicepresidente di IRINOX sul tema del fair play e Chiara Valduga, alla guida del Gruppo Cividale, che incarna la determinazione per affrontare le sfide aziendali. Non manca lo stile, la tradizione e la visione strategicarappresentata da Giuseppe Santoni, imprenditore nel settore della calzatura di lusso, e Roberto Briccola, Presidente di Bric’s, che illustra l’importanza della curiosità e dell’innovazione. Il mondo della creatività è rappresentato dalla stilista Lavinia Biagiotti Cigna, mentre il settore orologiero con Mario e Franco Boiocchi di Paul Picot, evidenzia la rilevanza dell’intuizione nella creazione di prodotti iconici.

Infine, Marco Lambri, Design Director di Piaggio, condivide la sua prospettiva sulla bellezza e sull’estetica come pilastri del design del celebre brand Vespa. A impreziosire il volume, la prefazione dell’imprenditrice Graziella Bragaglio, Presidente della Pallacanestro Brescia, che offre una riflessione sui valori fondamentali condivisi tra sport e impresa. Gli autori Andrea Bettini, narratore d’impresa e partner della Perissinotto & Bettini Associati e di The Human Factory, è noto per il suo lavoro nel corporate storytelling, con pubblicazioni di successo tra cui “Non siamo mica la Coca-Cola” e “Sii gentile e abbi coraggio”. In “Impresa!” condivide una visione in cui un’azienda è sia valore economico sia umano. Andrea Vidotti, manager sportivo e consulente di comunicazione, ha lavorato con campioni dello sport e organizzato importanti eventi sportivi. In “Impresa!” porta la prospettiva di chi vive ogni giorno le sfide di atleti e manager, uniti dalla determinazione e dallo spirito di squadra.

Un mix di storytelling e ispirazione “Impresa!” si distingue per uno stile narrativo avvincente, che trasforma le esperienze di imprenditori e atleti in racconti di resilienza e successo. Ogni capitolo esplora una parola chiave e si conclude con riflessioni pratiche, pensate per chiunque voglia affrontare le proprie sfide professionali o personali con spirito vincente. Dove trovarlo “Impresa!” è disponibile da questa settimana in libreria e negli store online.

www.francoangeli.it/Libro/Impresa!-10-parole-chiave-per-l%27imprenditoria-e-lo-sport