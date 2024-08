Levigas si conferma top sponsor del Campobasso FC (Serie C)

Levigas, società attiva dal 2012 nella vendita di energia elettrica e gas naturale a famiglie e imprese, è nuovamente “Top Sponsor” di maglia del Campobasso FC (neo promossa, quest’anno, in Serie C).

“Il sodalizio tra Levigas e il Campobasso calcio continua più forte di prima perché è doveroso confermare la nostra vicinanza a questa Regione, a questa città, a questa terra e questo non può assolutamente prescindere dal forte legame nei confronti della squadra calcistica e dai suoi tifosi. Levigas ha sempre sposato il progetto di crescita del club e questa ne è un’ulteriore conferma. Levigas è Campobasso Calcio, Levigas è di nuovo top sponsor” ha affermato l’AD di Levigas, Flavio Augusto Battista.

Per tutti i tifosi, Levigas ha poi rilanciato il progetto “Vinci coi Lupi”, iniziativa che prevede un meccanismo di sconto: per ogni punto conquistato dalla SS Città di Campobasso nella stagione regolare, infatti, la società energetica praticherà uno sconto di 1 euro in bolletta fino al termine del campionato. A tutti gli abbonati, alla prossima stagione 2024/2025, è dedicata l’iniziativa che consentirà di recuperare i costi sostenuti per l’abbonamento.

Per la cronaca i “lupi” molisani sono usciti sconfitti dalla prima giornata di campionato. L’Arezzo infatti ha superato, in casa, per 1-0, il Campobasso (tornato quest’anno dopo due anni di limbo nelle serie minori in Serie C).