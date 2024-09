L’Everton FC (EPL) pronto ad entrare nell’orbita del Friedkin Group, già proprietario della Roma

Il Friedkin Group (attualmente proprietario in Italia del brand AS Roma) ha raggiunto nelle ultime ore un accordo con la Blue Heaven Holdings per l’acquisizione delle quote di maggioranza dell’Everton (club di English Premier League.

“La transazione è soggetta all’approvazione della Premier, della Football Association e della Financial Conduct Authority”, si legge in una nota della società di Liverpool. Ha fatto subito eco il Friedkin Group: “Siamo lieti di aver raggiunto un accordo per diventare custodi di questa iconica squadra di calcio. Siamo concentrati sull’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per completare la transazione“.

I Blues per oltre un anno hanno fatto gola ad almeno altri due investitori stranieri: il primo è stato il fondo americano 777 Partners (che in Italia ha acquistato il Genoa CFC) il secondo è l’imprenditore, sempre a stelle e strisce, John Textor, che, però, prima avrebbe dovuto cedere la sua quota all’interno di un altro club britannico: il Crystal Palace. Da lì la scelta dell’ex proprietario dell’Everton FC, Farhad Moshiri, di scegliere il Friedkin Group. Secondo quanto riportano i principali media britannici l’Everton FC in questo momenta presenta una esposizione debitoria per 400 milioni di euro.