Leo Messi è del PSG. Vestirà la maglia n.30. Biennale da 35 milioni di euro netti

Alla presenza dei vertici del PSG oggi, a Parigi, è stato presentato ufficialmente Leo Messi (ex FC Barcelona). Guadagnerà 35 milioni di euro netti a stagione per un biennio (con una opzione per il terzo anno). Oltre a ciò ricevere un bonus di ingaggio per aver scelto il Paris Saint-Germain pari a 20 milioni di euro. Vestirà la maglia n.30 e non la tradizionale “10”, indossata da Neymar Jr. Nasce così un tridente da sogno (insieme anche alla stella della nazionale francese Mbappè), con l’obiettivo di conquistare, per la prima volta nella sua storia, la UEFA Champions League.

Le dichiarazioni:

Al Khelaifi (presidente PSG): “Sono molto orgoglioso di presentare Messi come un giocatore del PSG. Oggi è un giorno storico per il calcio mondiale. Messi è l’unico giocatore ad aver vinto sei palloni d’oro nella sua carriera. Questo è un momento molto importante per i tifosi, un giorno eccezionale. Dieci anni fa molte persone si chiedevano che ne sarebbe stato del nostro progetto. Ci tengo a ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno creduto e hanno permesso tutto questo. Do il benvenuto ufficiale a Leo Messi e a la sua famiglia. Spero siate felici qui a Parigi”.

Leo Messi: “Innanzitutto ci tengo a ringraziare il presidente per le sue belle parole. Sono appena venuto via dal Barcellona ed è stata dura, è vero, ma da quando sono qui sono molto felice e non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti, incontrare i compagni e lo staff e iniziare così una nuova tappa della mia vita. Ringrazio i tifosi per l’accoglienza, che è stata incredibile”