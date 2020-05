Lega Nazionale Pallacanestro ed Eleven Sports Italia insieme con l’obiettivo di trasmettere la Serie B

Eleven Sports Italia continua ad implementare l’offerta di nuovi contenuti sportivi aprendo ad una nuova prestigiosa partnership con la LNP che permetterà ad di trasmettere la Serie B sulla propria piattaforma, iniziando da quelli più significativi come i playoff, la Coppa Italia e la Final Four per la promozione.

Una sinergia che insegue una amentata visibilità ad un campionato nazionale giocato dagli italiani, come è la Serie B.

Ribadendo, per LNP, il desiderio di dimostrarsi ancora una volta una Lega orientata all’innovazione, attenta ai trend attuali, accostando il proprio marchio ad una piattaforma OTT leader del mercato.

“L’importante accordo con Eleven Sports, che ringrazio congratulandomi al tempo stesso con la nostra struttura operativa, ci consente di rafforzare la strategìa di massima attenzione al mondo dei media digitali – è la dichiarazione di Pietro Basciano, presidente LNP -. Il valore aggiunto è dato dalla soddisfazione di fare un ulteriore primo passo, questa volta interamente dedicato al mondo della Serie B. Raccogliendo i frutti di quanto abbiamo fatto negli ultimi cinque anni con la Serie A2, ed ora aggiungendo un nuovo motivo di orgoglio, che giriamo interamente ai Club che rappresentiamo nel secondo torneo di LNP”.

“Siamo davvero molto contenti di iniziare la collaborazione con Eleven Sports – è la nota di Fabio Manca, presidente LNP Servizi – Da mesi il nostro staff stava lavorando per valutare ulteriori ipotesi di visibilità da concedere alla Serie B ed ora ne annunciamo il risultato. A dimostrazione, nel momento complesso, che il lavoro al nostro interno non si è mai fermato”.

“Sono certo che gli importanti numeri di traffico che Eleven Sports porterà in dote alla nostra realtà ci aiuteranno a raggiungere un obiettivo che è strutturale per LNP. Ma ancora di più per le Società di Serie B che rappresenta. E, con loro, per i rispettivi partner commerciali, fino a raggiungere il pubblico, appassionato, di questo mondo. Nonché ulteriore conferma della nostra attenzione verso il mondo dell’OTT sul quale, ci tengo a ricordarlo, LNP è sbarcata già dal 2015”.

“L’augurio è che questa prima iniziativa che ci lega ad Eleven Sports possa dare a tutti i risultati sperati, per strutturare ed ampliare nel prossimo futuro la forme di collaborazione che sarà possibile esplorare assieme”.

La partnership con la LNP ci rende orgogliosi e ci permette di arricchire il nostro palinsesto di un contenuto sportivo come la Pallacanestro molto apprezzato anche a livello international su tutti i mercati del Gruppo Eleven – Queste le parole di Mattia Baldassarre Managing Director di Eleven Sports Italia – Implementare l’offerta contenutistica con questo tipo di eventi conferma la nostra mission ossia quella di non fermarci solo al calcio ma guardare lo sport a 360°. Questo momento rappresenta solo l’inizio per lanciare le basi verso una partnership sempre più ricca di contenuti per soddisfare tutte le richieste dei nostri utenti”.