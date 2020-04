“Uniti si Vince”: le proposte emerse durante del primo webinar dedicato al calcio dilettantistico

Questo documento è stato elaborato in base alle principali richieste/proposte arrivate prima e durante il convegno “Uniti si Vince”, primo webinar totalmente online del calcio italiano (svoltosi venerdì 10 aprile), al quale hanno partecipato oltre 300 società ed operatori del settore da tutta Italia, con il coinvolgimento di 5.470 utenti in diretta Facebook.

Affinchè si possano discutere, in maniera più dettagliata, i punti emersi dalla sintesi degli interventi dei professionisti intervenuti come relatori (così come delle istanze del mondo del calcio di base), i promotori del convegno hanno chiesto di fissare una call con il ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora e con il presidente della LND (Lega Nazionale Dilettanti) Cosimo Sibilia.

Di seguito i punti salienti emersi durante il convegno online “Uniti si Vince” (di cui è stato media partner l’agenzia Sporteconomy.it) nato da una idea del dirigente sportivo Alessandro Crisafulli (US Aurora Desio 1922).

PROSSIMA STAGIONE – CAMPIONATI

Chiediamo che le iscrizioni a tutti i campionati della LND per la stagione 2020/21 siano “gratuite”.

Chiediamo che il costo dei tesseramenti venga rivisto al ribasso in maniera importante (dal 50 al 100%), soprattutto sgravandolo dagli ingenti costi assicurativi.

PROSSIMA STAGIONE – FORMAZIONE

Chiediamo l’attivazione da parte della FIGC di corsi per allenatori (nella parte teorica) svolti online e con costi di mercato;

Chiediamo l'introduzione di un vasto programma di corsi online per le seguenti figure professionali: Responsabili di Settore giovanile, dirigenti sportivi, segretari;

; Chiediamo l’introduzione di nuovi momenti formativi per permettere alle società dilettantistiche di arrivare all’autosostenibilità per i seguenti ruoli: Responsabile della comunicazione, Responsabile marketing, Responsabile organizzazione eventi, Responsabili rapporti con la comunità.

Questo pacchetto di proposte sarà seguito a breve da uno specifico progetto ad hoc.

SOSTEGNO URGENTE

Chiediamo inoltre l’introduzione di un “Credito di imposta” per le sponsorizzazioni sportive finalizzato ad incentivare le imprese che promuovono la propria attività, tramite campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Il credito d’imposta potrebbe essere previsto nella misura del 50% dei costi sostenuti.

Il credito di imposta può innescare un circolo virtuoso in cui l’attività di promozione/sponsorizzazione permetterebbe di contribuire al sostegno dei vari operatori sportivi. Un maggiore credito d’imposta potrebbe essere previsto nel caso di sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie realizzate mediante strumenti digitali da parte di PMI e start Up innovative.

Chiediamo che il mondo del calcio professionistico sia stimolato a dare un aiuto concreto al mondo dei dilettanti, perchè non c’è vertice della piramide senza la sua base: in questo senso proponiamo la creazioe di un Fondo da ripartire tra le Asd con criteri meritocratici.

Chiediamo che si vada incontro, in maniera netta e concreta, a tutte le realtà sportive impegnate nella gestione impianti sportivi, delineando un sistema di aiuti e agevolazioni sul fronte dei canoni, delle utenze, delle concessioni e di tutte le altre spese correlate.

Crediamo che sull’esempio di quanto sta facendo Regione Lombardia, ogni Regione trovi risorse utili per finanziare due Bandi rispettivamente per aiutare le società sportive alla ripresa con contributi economici a fondo perduto e per adeguare gli impianti a migliori standard di salute/sicurezza:

Chiediamo che vengano studiate le modalità operative grazie alle quali le Asd possano aspirare ad attingere, in maniera semplificata, a fondi pubblici di qualsiasi livello.

COLLABORATORI SPORTIVI

Chiediamo che venga definito un pacchetto di maggiori tutele permanenti per i collaboratori sportivi aprendo un “tavolo di lavoro” specifico con i player del settore.

I promotori del convegno “Uniti si Vince!”.