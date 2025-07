Le migliori meme coin da comprare oggi, mentre Pudgy Penguins (PENGU) cresce del 71% in una settimana.

Il mercato delle meme coin rinasce con Pudgy Penguins (PENGU), in crescita del 71% in una settimana. Scopri 3 nuove crypto promettenti in prevendita pronte a cavalcare l’hype del momento: TOKEN6900, Snorter e Bitcoin Hyper.

Dopo settimane di incertezza e movimenti altalenanti, il mercato delle meme coin torna prepotentemente sotto i riflettori. A guidare questa nuova ondata di entusiasmo è Pudgy Penguins (PENGU), che nell’ultima settimana ha registrato una crescita spettacolare di oltre il 70%, consolidando il suo status tra le crypto più dinamiche del momento. E non si tratta di un exploit isolato: il trend positivo prosegue anche su scala mensile, con un +47% che racconta una storia di resilienza e rilancio.

In un contesto in cui la community conta quanto la tecnologia, e la narrativa spesso anticipa il prezzo, è naturale chiedersi: quali saranno le prossime PENGU? Quali progetti in fase di prevendita potrebbero esplodere con lo stesso slancio?

In questo articolo, dopo aver analizzato l’ascesa di Pudgy Penguins, ti portiamo alla scoperta di tre meme coin emergenti da tenere d’occhio oggi: TOKEN6900 ($T6900), Snorter ($SNORT) e Bitcoin Hyper ($HYPER). Tre approcci diversi, una sola missione: catturare lo spirito del mercato e trasformarlo in opportunità.

PENGU: volo spettacolare in una settimana

Negli ultimi 7 giorni, Pudgy Penguins (PENGU) ha guadagnato un impressionante 71%, passando da circa 0,0091 dollari il 26 giugno agli attuali 0,01623. Su base mensile, la crescita è parimenti notevole con un +47 rispetto a fine giugno. Con una market cap attuale di oltre 1 miliardo di dollari e un volume giornaliero medio di circa 524 milioni di dolalri, PENGU dimostra una forte liquidità e attenzione da parte del mercato.

Ma cosa ha spinto PENGU così in alto? Ecco alcune motivazioni che hanno determinato il rally di questa meme coin:

Forte mobilitazione della comunità “Pengus” e narrazione positiva su NFT e merchandise.

Effetto correlazione con Bitcoin e meme coin di tendenza.

Risposte tecniche al rialzo: dopo un minimo storico ad aprile, il token ha recuperato terreno dimostrando resilienza.

Vediamo ora quali sono le alternative virali a Pudgy Penguins (PENGU) attualmente più promettenti del mercato : TOKEN6900 (T6900), Snorter (SNORT) e Bitcoin Hyper (HYPER).

TOKEN6900 (T6900): la meme coin che ha trasformato l’inutilità in valore

Tra le prevendite più chiacchierate del momento spicca TOKEN6900, una meme coin fuori dagli schemi che si è guadagnata l’attenzione del pubblico proprio per la sua natura dissacrante. Niente roadmap, niente utility, niente promesse fantascientifiche: TOKEN6900 è orgogliosamente inutile. Ma è proprio in questa inutilità dichiarata che risiede il suo fascino.

Il progetto punta tutto su una narrazione provocatoria e sulla cosiddetta “vibe liquidity”, una forma liquida e collettiva di euforia speculativa. Con un hard cap fissato a 5 milioni di dollari e l’80% della supply disponibile in prevendita (pari a 744.794.473 token), TOKEN6900 ha un’impostazione economica piuttosto trasparente. Il prezzo iniziale è di 0,0064 dollari, destinato a salire fino a 0,007125 dollari al termine della vendita.

Ma non è tutto: c’è anche una componente di staking, con ricompense potenziali intorno al 352% annuo, che premia i detentori di lungo periodo. In altre parole, chi sceglie di investire non si limita a puntare sulla narrativa, ma può contare anche su rendimenti incentivanti, almeno nella fase iniziale. TOKEN6900 è l’erede spirituale di SPX6900, ma con un tocco in più di autoironia e spirito da “shitcoin con il sorriso”.

VISITA LA PREVENDITA DI TOKEN6900

Snorter (SNORT): il trading bot su Telegram che unisce meme e velocità

Nel panorama delle meme coin emergenti, Snorter (SNORT) è una delle proposte più ibride e interessanti. A differenza di molti progetti basati solo sulla viralità, Snorter combina l’umorismo tipico del mondo meme con funzionalità operative concrete pensate per il trading crypto in tempo reale. Il cuore del progetto è un bot Telegram sviluppato su rete Solana, che permette di eseguire swap sub-secondo, strategie di sniping, copy trading e di sfruttare una protezione MEV avanzata.

Il tono è leggero, ma la tecnologia è seria: Snorter è compatibile non solo con Solana, ma anche con Ethereum, Polygon e Base, offrendo così un’esperienza realmente multichain. La prevendita è ancora attiva e ha già raccolto oltre 1,3 milioni di dollari, con un prezzo iniziale di 0,0969 dollari, destinato a crescere ogni 48 ore.

Snorter si rivolge a una nuova generazione di utenti crypto: quelli che vivono i mercati con uno smartphone in mano, tra meme, notifiche e strategie rapide. È un prodotto pensato per trader agili, veloci e ironici, che vogliono strumenti pratici ma anche una community divertente. In una fase in cui le meme coin stanno tornando a trainare l’interesse retail, Snorter potrebbe essere una delle sorprese più esplosive del 2025.

VISITA ALLA PREVENDITA DI SNORTER

Bitcoin Hyper: la nuova frontiera della DeFi su Bitcoin

Chi cerca un’alternativa più tecnologica ma altrettanto innovativa deve assolutamente tenere d’occhio Bitcoin Hyper ($HYPER). Si tratta di un progetto che ambisce a colmare una delle lacune più storiche di Bitcoin: l’impossibilità di accedere a strumenti tipici della DeFi, come staking, lending e dApp, in modo nativo.

Come ci riesce? Grazie a un’architettura Layer-2 costruita sulla Solana Virtual Machine (SVM), ma con validazione finale sulla mainnet Bitcoin, combinando velocità e sicurezza in un unico ambiente.

Il progetto ha già raccolto oltre 1,8 milioni di dollari in prevendita e prevede il lancio ufficiale per fine estate 2025. La visione è chiara: permettere a chi crede in Bitcoin di sfruttarne il potenziale anche per applicazioni più dinamiche, senza dover migrare su Ethereum o Solana. Il tutto mantenendo un branding forte, memetico, accessibile anche a chi vuole semplicemente un’esposizione più economica al mondo BTC.

Bitcoin Hyper è il punto d’incontro tra due mondi: la solidità di Bitcoin e la flessibilità delle blockchain moderne. E con una narrazione virale e un tono fortemente bullish, punta a diventare la punta di diamante della nuova ondata “DeFi su Bitcoin”. Un progetto da seguire con attenzione, specie per chi cerca un mix tra innovazione e hype.

SCOPRI LA PREVENDITA DI BITCOIN HYPER

