Partner asiatico del betting per il neo promosso Sunderland (EPL). E’ il colosso “W88”.

La società di scommesse asiatica W88 (nella foto in primo piano il logo aziendale) è il nuovo sponsor di maglia del Sunderland, neopromosso in Premier League, per la stagione 2025-2026. L’operatore diventa anche partner per le scommesse in Asia del club di calcio inglese. W88 sostituisce, come sponsor di maglia, un altro operatore di gioco, Spreadex. L’accordo sarà valido solo per un anno, fino all’entrata in vigore, dalla stagione 2026-2027, del divieto di avere operatori del gioco come sponsor principale di maglia delle squadre di Premier League, un divieto autoimposto dagli stessi club. La società era stata sponsor di maglia del Burnley nella stagione 2023-2024.

Un portavoce di W88 ha dichiarato: “È un onore per tutti noi di W88 collaborare con il Sunderland. Dopo un incredibile ritorno in Premier League, lo consideriamo il partner perfetto con cui interagire nei nostri mercati target all’estero e non vediamo l’ora di collaborare con loro in vista di quella che promette di essere un’altra entusiasmante stagione”. Ashley Peden, Chief Commercial Officer del Sunderland, ha aggiunto: “Siamo lieti di collaborare con W88, che vanta una comprovata esperienza nella creazione di partnership di successo con organizzazioni sportive d’élite, tra cui i club di calcio della Premier League. L’accordo rappresenta il più grande accordo commerciale nella storia del club e contribuirà in modo significativo a consentire al club di competere in Premier League”. (fonte: Agipronews)