Le finali del FIP STAR Cagliari 2020 parlano “spagnolo”

FIP Star Cagliari, prova tricolore del “Cupra Fip Tour 2020″ (ideale prologo del PrePrevia” maschili). Il torneo femminile è stato vinto dalla coppia spagnola Ariadna Canellas-Alicia Blanco al 3° set sulle rivali francesi Laura Clergue-Lea Godallier. Ancora più combattuto la finale maschile, tenutasi sempre sul campo centrale del TC Cagliari (sede dell’evento internazionale), conquistata al tie-break (nel 3° set) dal giovane binomio iberico composto da Arturo Coello e Ivan Ramirez (sulla coppia cileno-argentina Manuel Restivo-Javier Valdes). Doppia vittoria iberica al, prova tricolore del “(ideale prologo del WPT Sardegna Open al via, nel pomeriggio, con le “” maschili). Il torneo femminile è stato vinto dalla coppia spagnolaal 3° set sulle rivali francesi. Ancora più combattuto la finale maschile, tenutasi sempre sul campo centrale del, conquistata al tie-break (nel 3° set) dal giovane binomio iberico composto da(sulla coppia cileno-argentina).

“Il bilancio di questa edizione del FIP Star Cagliari è stato straordinario”, ha dichiarato al margine delle premiazioni con le coppie seconda classificate/vincitrici, Luigi Carraro – Presidente della Federazione Internazionale di Padel (FIP), “Cagliari, per 10 giorni, sarà la capitale mondiale del Padel. Già in questo primo torneo abbiamo visto competere giocatori provenienti da ben 12 diversi paesi. Strategica, per la buona riuscita di questo progetto, è la collaborazione attivata con la Federazione Italiana Tennis, che sta lavorando per la crescita del Padel non solo nel nostro paese, ma in tutto il mondo”.

didascalia foto (in allegato): le coppie finaliste/vincitrici (maschile e femminili) del Fip Star Cagliari