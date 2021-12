Le Cupra FIP Finals 2021 “parlano” spagnolo

Le Cupra Fip Finals Sardegna 2021 si tingono dei colori della Spagna. Nel tabellone femminile (domani al PalaPirastu di Cagliari le finali donne/uomini, a partire dalle ore 10:30) successo delle teste di serie n.1 del torneo Maria Del Carmen Villalba Sanchez-Jessica Castello Lopez su Carolina Orsi e Alicia Blanco Arojo. Match vinto in due set (6-2/7-6) dopo 1 ora e 20 minuti di gioco. Affronteranno, in finale, la coppia iberica n.2 del seeding: Veronica Virseda Sanchez-Barbara Las Heras Monterde (vincitrici, sempre in due set, sulle azzurre Chiara Pappacena-Giorgia Marchetti).

Nel “main draw” maschile la coppia Javier Gonzalez Barahona (SPA)-Inigo Zaratiegui Pedrosa (SPA) ha vinto il primo “derby” di giornata (su Javier Garcia Mora-Raul Marcos Duran, in soli due set: 6-4/6-0). Ad attenderli, sul campo centrale del PalaPirastu, un’altra interessante giovane coppia iberica: Alejandro Arroyo Albert-Ivan Ramirez Del Campo. Questi ultimi hanno strappato il pass della finale (dopo 3 set spettacolari: 3-6/7-6/6-2) ai rivali Gonzalo Rubio Perez-Jorge Ruiz Gutierrez.

Semifinali femminili Cupra FIP Finals (11 dicembre)

Maria Del Carmen Villalba Sanchez (SPA)-Jessica Castello Lopez (SPA) vs Carolina Orsi (ITA)-Alicia Blanco Arojo (SPA): 6-2/7-6;

Veronica Virseda Sanchez (SPA)-Barbara Las Heras Monterde (SPA) vs Chiara Pappacena (ITA)-Giorgia Marchetti (ITA): 6-0/6-0.

Semifinali maschili (11 dicembre)

Javier Gonzalez Barahona (SPA)-Inigo Zaratiegui Pedrosa (SPA) vs Javier Garcia Mora (SPA)-Raul Marcos Duran (SPA): 6-4/6-0;

Alejandro Arroyo Albert (SPA)-Ivan Ramirez Del Campo (SPA) vs Gonzalo Rubio Perez (SPA)-Jorge Ruiz Gutierrez (SPA): 3-6/7-6/6-2

Finale femminile (domenica 12 dicembre – PalaPirastu/Cagliari – a partire dalle ore 10:30):

Maria Del Carmen Villalba Sanchez (SPA)-Jessica Castello Lopez (SPA) vs Veronica Virseda Sanchez (SPA)-Barbara Las Heras Monterde (SPA)

Finale maschile (a seguire):

Javier Gonzalez Barahona (SPA)-Inigo Zaratiegui Pedrosa (SPA) vs Alejandro Arroyo Albert (SPA)-Ivan Ramirez Del Campo (SPA)

Didascalia foto: Carolina Orsi e Alicia Blanco Arojo nella semifinale contro le spagnole Maria Del Carmen Villalba Sanchez e Jessica Castello Lopez. (photocredits: Fabrizio Romiti)