La Lega Volley Serie A femminile pronta per le Finali Coppa Italia Frecciarossa

Manca meno di un mese alle Finali Coppa Italia Frecciarossa, organizzate da Lega Volley Serie A Femminile e Master Group Sport, che tornano nella Capitale dopo quasi 30 anni e porteranno all’assegnazione della 44a Coppa Italia di Serie A1 e della 25a Coppa Italia di Serie A2.

Per la prima volta nella storia della competizione sarà il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella a consegnare la Coppa Italia di Pallavolo Femminile alla squadra vincitrice delle Finali, che si svolgeranno a Roma il 5 e 6 gennaio 2022.

Due giorni di grande pallavolo al Palazzo dello Sport di Roma, dove il 5 Gennaio si disputeranno le semifinali della Coppa Italia Serie A1 mentre il 6 Gennaio sarà il turno delle Finali della Coppa Italia Serie A2 e della Coppa Italia Serie A1.

Trenitalia, che dal 2019 è accanto al volley rosa, ha deciso di confermare la propria presenza titolando l’evento Finali Coppa Italia Frecciarossa, a riprova del costante impegno come vettore della Pallavolo Femminile italiana.

“Siamo felici di organizzare le finali a Roma, in un grande impianto e in un contesto perfetto per celebrare assieme i recenti successi del volley femminile. Ma al centro dell’evento, ancor prima della competizione sportiva, ci saranno la sicurezza e la salute delle atlete, degli addetti ai lavori e del pubblico: l’organizzazione dell’evento rispetterà pienamente i protocolli e le norme vigenti. Ringrazio la Lega Volley Femminile, i partner e in particolare Trenitalia, che attraverso la partnership con Frecciarossa sarà al nostro fianco come title sponsor delle Finali di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo dopo Rimini” dichiara Antonio Santa Maria, Direttore Generale di Master Group Sport

“Frecciarossa è da tanti anni accanto alle principali manifestazioni sportive del Paese”, ha dichiarato Pietro Diamantini, Direttore Business AV di Trenitalia. “Intendiamo dare il nostro grande contributo per consolidare la ripartenza del Paese e il supporto che rinnoviamo ai grandi eventi sportivi è uno dei segnali di fiducia e ottimismo per i nostri passeggeri. Frecciarossa e il Volley sono due protagonisti dell’eccellenza italiana e la loro unione continua a regalarci soddisfazioni”.