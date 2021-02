LE COMPETENZE DEI PARTNER DELLE ZEBRE RUGBY AL SERVIZIO DEL BENESSERE FISICO

Un nuovo ed innovativo progetto rivolto a tutta la fan base del rugby (e non solo). Zebre RugbyClub ha presentato oggi ufficialmente “Performance Hub“, un laboratorio digitale di eccellenze che mette a disposizione le competenze e il know-how di professionisti del settoremedico e nutrizionale, che quotidianamente si prendono cura del benessere fisico degli atleti delle Zebre e della Nazionale Italiana.

Grazie al supporto di due top partner del club – Casa di Cura Città di Parma e Amoretti Cibi d’Autore – tifosi e appassionati avranno la possibilità di accedere a contenuti di alta qualità sotto il profilo medico scientifico per quanto riguarda due aree strategiche nel raggiungimento della performance: infortunio e recupero e corretta alimentazione.

Per quanto riguarda la prima area, le diverse migliaia di utenti che tutti i mesi visitano il sito www.zebrerugbyclub.it avranno la possibilità di interagire direttamente con i professionisti coinvolti. Cliccando infatti lo speciale bottone “FAI LA TUA DOMANDA ALL’ESPERTO” ognuno potrà richiedere il supporto diretto dei qualificati medici della struttura sanitaria parmigiana d’eccellenza. I dottori Carlo Felice De Biase, Maurizio Corradi e Giovanni Ziveri metteranno a disposizione la propria pluriennale esperienza in materia di traumi e infortuni sportivi rispondendo alle specifiche domande e ai quesiti posti dai tifosi. Dalla stagione 2015/16 Casa di Cura Città di Parma è Partner Sanitario ufficiale dello Zebre Rugby Club e supporta con i suoi professionisti gli atleti del club e della Nazionale Italiana nel loro percorso chirurgico post infortunio e nel recupero, grazie al proprio staff medico.

“Siamo lieti di dare il nostro supporto alle Zebre Rugby in questa bella iniziativa – afferma l’avv. Cesare Salvi, Presidente della Casa di cura Città di Parma – Abbiamo in passato organizzato insieme dei Clinic medici che hanno riscosso grande successo e quindi crediamo che anche questo nuovo progetto possa essere utile e di interesse per tanti. Ringraziamo i nostri medici che hanno dato piena disponibilità aderendo all’iniziativa”.

Amoretti Cibi d’Autore, il lato prêt-à-porter di Corte Parma, importante e ambiziosa azienda parmense specializzata nella selezione e nel confezionamento dei migliori prodotti proventi dalla “Food Valley” italiana, è invece il partner di Performance Hub nella sezione corretta alimentazione. Grazie al coinvolgimento dello staff di medici nutrizionisti delle Zebre, verranno realizzati contenuti di alta qualità specifici per il target sportivo/professionista, trasmettendo l’importanza di un corretto stile alimentare nel raggiungimento della performance e dei risultati.

È già online un interessante contenuto su come cominciare al meglio la giornata grazie ad una sana e corretta colazione, seguendo l’esempio dei campioni del rugby delle Zebre e della Nazionale maggiore dell’Italia.

“Da sempre sosteniamo il mondo dello sport e siamo onorati di scendere in campo con le Zebre Rugby per promuovere il corretto regime alimentare – afferma l’Amministratore Delegato di Corte Parma, Egidio Amoretti – Siamo contenti di poter offrire a tutti i consumatori, attraverso le pillole digitali del Performance Hub, interessanti approfondimenti in tema nutrizione e far scoprire le specialità Amoretti Cibi d’Autore che ben rispondono a questo scopo”.

Roberto Avesani, Direttore Commerciale di Zebre Rugby Club: “Sulla scia del successo dei nostri clinic medici e dei contenuti editoriali di alta qualità realizzati in collaborazione con i professionisti sopra citati, abbiamo pensato di creare un vero e proprio hub digitale di eccellenze, che mette a disposizione dei nostri tifosi e non solo quanto di meglio i nostri partner e il nostro staff medico hanno da offrire. Essere garanzia di autorevolezza ed affidabilità per quanto riguarda gli aspetti legati alla performance sportiva ed alla cultura del benessere è per noi un grande valore aggiunto ed un obiettivo strategico”.

La nuova sezione del sito web delle Zebre Performance Hub -in posizione di grande visibilità nel menù delle directory del sito internet sia nella versione desktop che in quella mobile – vi aspetta cliccando su: www.zebrerugbyclub.it/category/performance-hub/