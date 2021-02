(di Federico Navarro) – Nella giornata di ieri il consiglio cittadino di Liverpool ha approvato all’unanimità i due progetti presentati dalla società dei “Toffees“: il nuovo stadio al Bramley-Moore Dock (un molo attualmente abbandonato sulle rive del fiume Mersey, in foto) e il vecchio Goodison Park, lasciato in eredità per un progetto portato avanti da una parte di cittadini e tifosi.

Everton FC, Denise Barrett-Baxendale e dal direttore dell'area di sviluppo dello stadio Colin Chong, che hanno avuto modo di mostrare ad una commissione per i progetti locali le idee del club circa la costruzione del nuovo stadio e il riutilizzo di quello attualmente in uso, rispondendo anche alle domande dei consiglieri presenti al meeting. Il nuovo stadio avrà una capienza di 52.888 spettatori e affaccerà sull'iconico fiume Mersey. I due progetti sono stati presentati dal CEO dell'

“Oggi abbiamo fatto un ulteriore passo avanti, sicuramente uno dei più importanti di questo lungo viaggio” ha dichiarato il presidente del CDA del club Bill Kenwright, che ha concluso dicendo “Questa è stata una settimana da ricordare per l’Everton e i suoi tifosi”, riferendosi alla storica vittoria del derby ad Anfield contro i concittadini del Liverpool, 22 anni dopo l’ultima vittoria in casa dei Reds. Lo stesso Kenwright ha poi colto l’occasione per ringraziare le tante organizzazioni e i singoli individui che hanno contribuito alla creazione del progetto con i loro feedback, le loro idee e il loro supporto.

L‘Everton ha lavorato sotto la supervisione del team di progettazione e sviluppo del CBRE UK e al fianco della Liverpool Planning Authority e di Hystoric England (autorità pubblica che si occupa di preservare e curare gli elementi storici dell’ambiente su territorio britannico). Adesso la segreteria di Stato del settore abitativo e del governo locale avrà a disposizione 21 giorni per rivedere il progetto prima di dare il via libera definitivo.